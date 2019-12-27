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Михнюк: Трудовой кодекс Беларуси - самый позорный в мире

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  • 27.12.2019, 20:22
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Михнюк: Трудовой кодекс Беларуси - самый позорный в мире

Низкий уровень жизни стал в этом году наиболее острым вопросом для рабочих.

Об этом «Радыё Рацыя» рассказала один из лидеров Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности Зинаида Михнюк.

Она отметила, что пока наблюдается только ухудшение в сфере трудовых прав:

- В конце года мы приняли платформу, по которой будем работать дальше - это улучшение социально-экономического положения граждан. Этот стыд, который случился весной, когда «палата представителей» вместо того, чтобы декрет №29 ликвидировать, то она в XXI веке внесла его в Трудовой кодекс. На сегодняшний день Трудовой кодекс Беларуси сейчас самый позорный на всем пространстве.

По словам Зинаиды Михнюк, почти каждый год количество людей, которые присоединяются к независимым профсоюзам, остается примерно одним и тем же. Люди просто боятся потерять свои рабочие места и присоединяются только после увольнения.


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