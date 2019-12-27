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Стало известно, какая будет в Беларуси погода на Новый год

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  • 27.12.2019, 20:33
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Стало известно, какая будет в Беларуси погода на Новый год

Прогноз от синоптиков Белгидромета.

Нынешний Новый будет в нашей стране довольно теплым, ветреным, с мокрым снегом и дождем. Такой прогноз дали синоптики Белгидромета Минприроды, пишет сайт belmir.by.

В субботу 28 декабря ночью -4..+2, днем -4..+2. Временами осадки – снег, мокрый снег, ночью по юго-востоку с дождем, слабая метель. Местами налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В воскресенье 29 декабря ночью -2..-8, при прояснениях -9..-11, днем -1..-6. Ночью и утром местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

В понедельник 30 декабря ночью -2..-8, при прояснениях -9..-11, днем -2..+3.Ночью местами, а днем на большей части территории кратковременные осадки – снег, мокрый снег, переходящий в дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Днем местами туман и гололед, в северных и центральных районах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Во вторник 31 декабря ночью -3..+2, днем 0..-5. Временами осадки – мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый гололед, ночью на дорогах гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В среду 1 января ночью -5..+2, днем -2..+3. Местами кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В четверг 2 января ночью 0..-6, при прояснениях до -8, днем -3..+3. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.


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