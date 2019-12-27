«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 миллиарда 11 27.12.2019, 20:40

1,530

Суммарно по результатам Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» получил от «Газпрома» $5 миллиардов.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила от российского «Газпрома» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба компании, пишет unian.net.

«Нафтогаз Украины» подтверждает получение от «Газпрома» 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража «Нафтогаз» получил от «Газпрома» 5 млрд долл.», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сегодняшний платеж «Газпрома» включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года.

«Нафтогаз» приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 гг. и ее намерение продолжать транспортировки газа в ЕС через территорию Украины. Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года», - сказано в сообщении.

В пресс-службе российского газового гиганта также сообщили, что «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд. долл.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату 2,9 млрд. долл. «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», - говорится в сообщении российского газового гиганта.

Напомним,, в конце февраля 2018 года «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже о транзитном контракте, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставку газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза» (3 млрд долл., включая проценты).

6 декабря 2019 года исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что на очередных переговорах с представителями «Газпрома» украинская сторона заявила о готовности получать газ из России в счет погашения 3 млрд долл. долга по решению Стокгольмского арбитража.

21 декабря на брифинге по результатам переговоров 20 декабря в Минске между представителями Еврокомиссии, Украины и РФ министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что «Нафтогаз» получит от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража уже до конца года при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей.