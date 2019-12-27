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Baza: Мы знаем, что случилось в Магнитогорске год назад

  • 27.12.2019, 20:58
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Baza: Мы знаем, что случилось в Магнитогорске год назад
Фото: Известия

Журналисты провели расследование взрыва в жилом доме.

Об этом со ссылкой на интернет-издание Baza сообщает «Эхо Москвы».

- Мы провели расследование и выяснили, что год назад в Магнитогорске был теракт. В этом фильме вы увидите кадры, которые ранее нигде не публиковались. Например, съёмку с камер, установленных на шлемах спасателей, первыми прибывших к месту взрыва.

А также документы, подтверждающие, что взрыв маршрутного такси вечером 1 января — не случайность, а спецоперация ФСБ. А ещё — разговор с хозяйкой той самой взорванной квартиры 315 в доме 164 на проспекте Карла Маркса.

Это история про теракт, которого не было, - пишет Baza.

Напомним, в результате обрушения подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года погибли 39 человек.


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