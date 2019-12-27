В «Шахтер» пришел сербский нападающий, забивающий в стиле Месси
- 27.12.2019, 21:01
Контракт с футболистом подписан на два года.
Сербский нападающий Игор Иванович стал игроком солигорского «Шахтера». Контракт с футболистом подписан на два года, сообщает tut.by.
Иванович является воспитанником футбольного клуба «Ягодина». С 2017 года выступал за «Напредак», в котором был капитаном команды.
В текущем розыгрыше сербской Суперлиги форвард принял участие в 18 встречах, в которых забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.
Oн ловко умеет забивать в стиле Лео Месси.