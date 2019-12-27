В «Шахтер» пришел сербский нападающий, забивающий в стиле Месси 27.12.2019, 21:01

Фото: ФК «Шахтер»

Контракт с футболистом подписан на два года.

Сербский нападающий Игор Иванович стал игроком солигорского «Шахтера». Контракт с футболистом подписан на два года, сообщает tut.by.

Иванович является воспитанником футбольного клуба «Ягодина». С 2017 года выступал за «Напредак», в котором был капитаном команды.

В текущем розыгрыше сербской Суперлиги форвард принял участие в 18 встречах, в которых забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Oн ловко умеет забивать в стиле Лео Месси.