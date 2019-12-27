Теему Пулккинен: Уйти из минского «Динамо» - мое решение 27.12.2019, 21:48

Теему Пулккинен

Хоккеист благодарен руководству клуба, что не стало чинить препятствий.

Нападающий Теему Пулккинен рассказал о мотивах перехода из минского "Динамо" в стан московского. Об этом пишет pressball.by.

- Благодарен клубу за опыт, который здесь получил, а болельщикам за поддержку в наиболее сложные моменты. Вы — самые лучшие!

Уйти из "Динамо" было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствий. Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь. Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы — это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лед.

Жаль, что за два моих сезона в "Динамо" нам так и не удалось оправдать надежды болельщиков. От себя могу сказать, что игроки и тренерский штаб бьются изо всех сил, чтобы изменить ситуацию. Желаю им и невероятным болельщикам "Динамо" удачи! Минск навсегда в моем сердце и мне всегда будет приятно приезжать сюда и выходить на лед "Минск-Арены"! — сказал Пулккинена.