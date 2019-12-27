На зарплатах работников предприятия управделами Лукашенко «сэкономили» более $40 тысяч? 1 27.12.2019, 21:35

Работники «Озерцо-логистик» протестуют.

В знак протеста около 20 работников “Озерцо-логистик” накануне нового года выйдут из состава официального профсоюза, действующего на предприятии, пишет praca-by.info.

«Экономия» на сотрудниках

По подсчетам работников, администрация предприятия не доплатила своим сотрудникам надбавку за профмастерство и сложность работы на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.

Ситуация с невыплатой работникам ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» надбавок, которые составляют около 70-100% оклада, усугубляется, особенно на фоне новогодних праздников.

В августе 2019 года работники ОАО “Торгово-логистический центр Озерцо-логистик” лишены надбавок, которые составляют 70-100% оклада. Сотрудники “Озерцо-логистик” потребовали разъяснений в Министерстве труда и официальных профсоюзах, которые обнаружили недостатки в коллективном договоре; профсоюзы предложили нанимателю свои рекомендации по исправлению ситуации, однако к ним никто не прислушался.

Переговоры по новому коллективному договору приостановлены: по поступившей информации, с 26 декабря директор предприятия уходит в отпуск.

На предприятии работают 184 человека, 150 из них получают надбавку за сложность и напряженность, надбавку за профессиональное мастерство. За август 2019 года после «хождений» к директору 31 сотрудник получил надбавку за профмастерство в размере 10-20%, за сложность и напряженность работы никакие выплаты не производились.

По имеющимся данным за 2018 год и до августа 2019 года, у рабочих надбавки достигали 70-90%, у заместителей, заведующих и остального персонала – 80-120%, у некоторых и выше. В сентябре 2019 года надбавки у кладовщиков составили 20-25%, в октябре – 45-50%, в ноябре – 50-55%. У остальных категорий работников надбавки были на 5-10% выше.

С августа по ноябрь 2019 года на каждом кладовщике 5 разряда администрация ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» сэкономила более 500 рублей.

В начале декабря, после публикаций в прессе, руководителя предприятия вызывали в управление делами Лукашенко. Что там произошло – не известно, но только после этого вызова части работникам (не всем) выплатили 13-ую зарплату. Как оказалось… за 2018 год.

Новогодний подарок официальным профсоюзам

-К сожалению, ситуация не стабилизировалась. Мы понимаем, что зарплаты в полном объёме мы так и не увидим. Специалисты, которые на протяжении многих лет работали на предприятие, вынуждены искать новую работу. Уже хотя бы потому, что зарплата в разы уменьшилась, а работы прибавилось. Более того, с таким директором невозможно работать: у него только свое мнение, другого мнения не существует, – говорит один из работников предприятия.

По данным praca-by.info, 24 декабря работникам «Озерцо-логистик» вручали новогодние подарки детям. «От профсоюза», то есть – от нанимателя. А рядышком, на столе, лежали несколько десятков конвертов с надписью «Сеть ювелирных магазинов». Очевидно, не для всех. Для избранных?

31 декабря около 20 работников предприятия намерены написать заявления о выходе из официального профсоюза, входящего в ФПБ. Причина одна – недоверие профсоюзам.

Хотите людьми зваться – боритесь за свои права

- Буквально 23 декабря Лукашенко принимал с докладом Шеймана (Виктор Шейман – руководитель управделами Лукашенко), который отчитывался об успехах Ууправделами в 2019 году. Но, похоже, Шейман сказал не всю правду: директор небольшого предприятия «Озерцо-логистик» почти полгода просто не платит работникам за профмастерство. Только тот руководитель предприятия, который всячески мотивирует работников к труду, имеет уважение в коллективе, – говорит лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

– В РУП Восточный, который тоже принадлежит управделами Лукашенко, людей слушать не привыкли: на 30 декабря назначен очередной суд по иску нанимателя. Инвентаризация следует за инвентаризацией, на сотрудников навешивают все новые и новые недостачи – зачем же вы издеваетесь над людьми, особенно накануне новогодних праздников? На мой взгляд, за душой у таких руководителей не осталось ничего святого. В 2019 году мы не увидели ни в стране, ни на двух конкретных предприятиях управделами уважения к человеку труда. Скажу всем: хотите людьми зваться, всегда и везде боритесь за свои права. Пора сбросить с себя это рабское послушание и неверие в справедливость. Права просто так с неба не падают.