В Черногории из-за закона о религии подрались депутаты 27.12.2019, 21:47

Одного из депутатов вынесли из зала заседаний

22 из них были задержаны.

В парламенте Черногории полиция задержала 18 оппозиционных депутатов, попытавшихся помешать утверждению закона о вероисповедании. Оппозиция считает, что депутатов похитили из парламента, передает русская служба ВВС.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" утвердили в ночь на пятницу, несмотря на протесты в нескольких городах. Его критикуют сторонники Сербской православной церкви.

В Подгорице, Никшиче и Будве протестующие заблокировали дороги. На пути к зданию парламента в Подгорице были выставлены блокпосты.

Полиция блокировала центр города

После утверждения закона Сербская православная церковь заявила, что в храмах трех епархий каждые два часа теперь будут играть погребальный перезвон.

"В связи с принятием дискриминационного закона о свободе вероисповедания, который направлен против епархий СПЦ в Черногории и который похоронил право и правду, во всех храмах каждые два часа колокола будут звонить погребальные перезвоны до Рождества", - говорится в заявлении.

Потасовка в парламенте

Законопроект начали рассматривать в четверг днем.

Оппозиционный "Демократический фронт" внес на рассмотрение более ста поправок к законопроекту, часть из которых предложила Сербская православная церковь. Все они были отклонены.

На улицы вышли сторонники и священники Сербской православной церкви

Поправки были рассмотрены и отклонены поздно ночью. Лидер "Демократического фронта" Андрия Мандич предложил отложить голосование. Ему отказали, после чего члены оппозиционной фракции побежали к президиуму и начали потасовку.

Местные СМИ сообщают, что в зале заседаний взорвалась петарда. Также писали, что кто-то применил гранату со слезоточивым газом.

В парламент вызвали полицию, которая приехала в противогазах и задержала 22 депутата, включая всех членов фракции "Демократического фронта". Утром в пятницу 15 оппозиционеров отпустили.

Под стражей оставили Мандича и еще одного лидера "Демократического фронта" Милана Кнежевича. Мандич и Кнежевич в мае этого года были приговорены к пяти годам за подготовку переворота и позже освобождены под залог на время рассмотрения апелляции.

Оппозиционные депутаты попытались не допустить принятия закона

Оппозиционные депутаты попытались не допустить принятия закона

После задержания депутатов закон был принят. За него проголосовали 45 членов парламента, против не проголосовал никто. Всего в черногорском парламенте 81 кресло, 42 мандата принадлежат правящей Демократической партии социалистов.

Акцию протеста устроили также в сербском парламенте. Лидер партии "Двери" Бошко Обрадович встал у президиума с плакатом и заявил, что парламент не должен молчать, когда в Черногории "захватывают святыни".

Почему закон вызвал споры?

Противники закона называют его атакой против Сербской православной церкви, которая остается самой многочисленной в Черногории. Ее прихожанами называют себя семь из десяти жителей страны.

В соответствии с законом, религиозные организации в Черногории должны будут подтвердить права на свою собственность. Всем им предстоит доказать, что они обладали правами на принадлежащие им здания и храмы до 1918 года, когда Черногория стала частью державы, которая позже стала Югославией.

Черногория встала на защиту Православия

Несмотря на это местный парламент принял закон против Сербской православной церквиhttps://t.co/mZpJYY8AYT pic.twitter.com/XddoV5ipfI — Георгий Таманец (@1Georg607) 27 декабря 2019 г.

Критики закона считают, что он приведет к переделу имущества с целью усиления позиций Черногорской православной церкви. Эта церковь провозгласила себя автокефальной, то есть независимой, в 1993 году, но находится вне общения со Вселенским православием.

"Мы против законопроекта, которым власти Черногории хотят насильно отнять у митрополии и епархий СПЦ церкви, монастыри и их имущество", - заявили в патриархате Сербской православной церкви в пятницу, после принятия закона. Ранее в СПЦ сравнивали возможные последствия принятия закона с гражданской войной.

Законопроект вызвал массовые протесты в Черногории

В СПЦ говорят, что закон коснется нескольких десятков монастырей, среди которых есть древние.

Президент Мило Джуканович ранее заявлял, что правительство не собирается ни у кого отбирать собственность. Однако ранее он говорил о восстановлении независимой черногорской церкви, обращаясь к сторонникам.

Мило Джуканович обвинял СПЦ в попытке сохранить за собой монополию на религию в Черногории.

Сербскую православную церковь традиционно поддерживает русская. Черногорскую в РПЦ считают раскольнической.