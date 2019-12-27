Участник протестов в Пинске: Милиционеры говорили, что сами за Беларусь 27.12.2019, 22:10

Фото: Татьяна Кебикова

Защищать независимость своей страны - это долг каждого гражданина.

27 декабря в Пинский РУВД по очереди приходили участники протеста против «интеграции» Беларуси и России. Протест состоялся в столице Полесья неделю назад, передает «Белсат».

20 декабря на акцию вышло 11 человек и вот через неделю, 27 декабря, милиционеры начали вызывать ее участников на «разговор».

«Повестка я получила вчера [26 декабря. - Прим.]. Милиционер ждал меня под самой квартирой. Как вышла из лифта - сразу его увидела, получила иск и расписалась. А сегодня ходила в РУВД», - рассказывает одна из участников митинга Татьяна Кебикова.

«Все так повернули, что, якобы, они и не против, но есть законодательство о проведении массовых мероприятий. Так как мы «нарушили» это законодательство, то они вынуждены на нас завести административное дело. Прозвучало, что они не осуждают нас, а судить будет суд, и, скорее всего, нас оправдают. Хотя, конечно, в это слабо верится», - говорит Татьяна.

Акцыя ў Пінску 20 снежня.

Фота прадстаўлена Таццянай

Участковый разговаривал с Татьяной два часа.

«Выразила милиционерам свою позицию, поспорила с ними. Мне говорили, что я нарушаю закон. Законы, созданные незаконной властью, я не могу считать законными. Те же расстрелы в 37-ом также проводились согласно закону. Защищать независимость своей страны - это долг каждого гражданина. Это первое, что прописывается в Конституции», - говорит женщина.

Еще один допрос Татьяне назначили на 29-е декабря. Суд будет 9-го января.

Из разговоров между милиционерами жительница Пинска услышала, что в РУВД уже нет свободных кабинетов для опросов людей. Татьяна рассказывает, что точно знает о том, что милиция вызвала как минимум еще двух активистов.

Акцыя ў Пінску 20 снежня.

Фота прадстаўлена Таццянай

Накануне 20-го декабря Татьяна написала в группе Пинска, что хочет, чтобы акция за независимость прошла и в их городе. В день протестов на площадь в Пинске вышло 11 человек. Однако вместо благодарности за активную гражданскую позицию участники пикета получили иск. Правда, не всем его прислали.

Так, Дмитрий Тарасюк пришел в РУВД, так как слышал, что участников вызывают.

Следователь и участковый беседовали с Дмитрием почти три часа:

«Показывали мне видео пикета, спрашивали, знаю ли других людей. А я никого не знаю. Я говорил, что имею право выходить согласно Конституции. Они говорили, что я молодец, что вышел на площадь, что они сами за Беларусь и даже пытались со мной говорить по-белорусски», - рассказал Дмитрий Тарасюк.

Суд Дмитрию назначили на 8 января.