Пять самых популярных салатов для праздничного стола на Новый год 27.12.2019, 22:25

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Салаты - обязательный атрибут любого новогоднего стола.

Лучшие рецепты праздничных салатов на Новый год 2020 — с курицей, крабовыми палочками, креветками и рыбой опубликовал сайт nv.ua.

Салаты являются обязательным атрибутом любого новогоднего стола. Легкие в приготовлении блюда не требуют много времени и профессиональных кулинарных умений. Салаты можно подавать перед основным блюдом или вместо него, если блюдо очень сытное. Предлагаем рецепты самых популярных и любимых многими салатов — с крабовыми палочками, креветками, курицей или рыбными консервами.

1. Салат с ананасом и курицей

Салат с ананасами — классическое блюдо новогоднего стола. Кисло-сладкий вкус ананаса отлично сочетается как с отварной куриной грудкой, так и с копченой. Консервированный ананас часто добавляют и в другие блюда и напитки.

2. Салат с креветками

Салат с креветками прекрасно разнообразит привычные салаты с курицей или овощами. Такое блюдо будет выглядит очень эффектно на столе, также оно достаточно сытное и полезное. Для заправки можно использовать оливковое масло, бальзамический соус или сок лимона.

3. Сельдь под шубой

Сельдь под шубой традиционно готовят на Новый Год — это один из любимых многими праздничных салатов. Классический рецепт включает сельдь и вареные овощи — морковь, свеклу и картофель. В некоторых рецептах в Шубу рекомендуют добавлять яблоко для придания блюду сладкого привкуса.

4. Мимоза

Салат Мимоза — это вкусная и сытная закуска из простых ингредиентов. Сочетания нежного вкуса тертых желтков и сочной рыбы делает блюдо одной из популярнейших закусок праздничного стола. Салат Мимоза состоит из консервированной рыбы, яиц, сыра, лука, зелени и майонеза.

5. Салат с крабовыми палочками

Классика новогоднего меню — салат из крабовых палочек. Сочетание вкуса сладкой кукурузы, свежего огурца и нежных крабовых палочек делает салат неизменным фаворитом праздников. Все ингредиенты мелко нарезаются, в салат добавляются простые специи и заправка — майонез.