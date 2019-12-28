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США дали подрядчикам «Северного потока - 2» месяц на прекращение работ

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  • 28.12.2019, 8:07
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США дали подрядчикам «Северного потока - 2» месяц на прекращение работ

Госсекретарь Помпео подготовит отчет о нарушителях.

Компании, участвующие в строительстве газопровода "Северного потока - 2", не попадут под санкции США при выполнении определенных условий. Государственный департамент США опубликовал соответствующие разъяснения в пятницу, 27 декабря. Штрафные меры будут введены, если фирмы-подрядчики "немедленно не продемонстрируют искренние намерения" прекратить свою деятельность, говорится в документе. Работу необходимо полностью свернуть в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта об оборонном бюджете страны на 2020 год, подчеркнули в ведомстве, сообщает dw.com.

В этом документе заложены санкции Вашингтона в отношении фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

Госсекретарь США Майкл Помпео в течение 60 дней подготовит отчет для Конгресса, в котором будут указаны компании, нарушающие санкции американской стороны, отмечает Госдепартамент.

При этом Вашингтон "поддерживает диверсификацию энергоносителей". Наличие нескольких вариантов "помогает уменьшить роль геополитики" на рынке энергоносителей, "снизить потребительские цены и улучшить энергетическую безопасность" государства, подчеркивает Госдепартамент. По оценкам американской стороны, европейские потребители смогли сэкономить 8 млрд долларов, так как доступ к сжиженному природному газу из США позволил им договориться с имеющимися поставщиками о более низких ценах.

Поиск нового судна-трубоукладчика

Санкции США вступили в силу 20 декабря, спустя несколько часов швейцарская компания Allseas приостановила участие в укладке труб "Северного потока - 2". Таким образом, Москве необходимо отыскать судно, способное завершить укладку труб.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов уже заявил, что у России нет таких судов-трубоукладчиков, а на постройку собственного потребуется до 6 лет. В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак пообещал запустить газопровод до конца 2020 года. По его мнению, к работе можно привлечь судно "Академик Черский", но "потребуется некоторое время" на его дополнительную подготовку.

Реакция Москвы, Брюсселя и Берлина на штрафные меры из Вашингтона

Россия раскритиковала санкции США. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, их цель - "убрать Россию с европейского энергетического рынка и продвинуть туда американские компании".

Брюссель "решительно отвергает" позицию Вашингтона в отношении европейских предприятий, заявила новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, европейские подрядчики законно участвуют в проекте. А в правительстве Германии оценили санкции США как вмешательство во внутренние дела ФРГ, но не намерены предпринимать ответные меры.

Газопровод, строительство которого осуществляют российские и европейские компании, должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит "Северный поток - 2" (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб.

США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок газа из России.


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