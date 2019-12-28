Белорусы будут по-другому платить подоходный налог? 1 28.12.2019, 8:24

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Фото: tut.by

Подготовлен проект изменений.

С 2020 года в Беларуси могут измениться размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. Об этом говорится в проекте указа «О налогообложении». Портал tut.by посмотрел, что изменится.

Какие суммы подарков, матпомощи от нанимателя и страховых выплат не будут облагаться налогом в 2020 году

Сумма, которую можно получить в подарок и не платить при этом налог, со следующего года увеличится с нынешних 6569 рублей до 7003 рублей (имеется в виду общая сумма от всех дарителей в течение года).

Путевки в санатории или лагеря, которые наниматель оплачивает детям сотрудников, не будут облагаться подоходным налогом в размере 888 рублей (в этом году — 833 рубля).

Различные бонусы от нанимателя (все, что не является вознаграждением за исполнение трудовых обязанностей: материальная помощь, подарки, путевки на отдых и так далее) в следующем году не будут облагаться налогом в размере 2115 рублей. В текущем году эта сумма чуть меньше — 1984 рубля. Различные подарки и призы от других организаций, которые не являются работодателем, не будут облагаться налогом в размере 140 рублей (в нынешнем году — 131 рубль). Подарки и материальная помощь от профсоюзных организаций — в размере 423 рублей (в нынешнем году — 397 рублей).

Оплата страховых услуг, в том числе медицинских и страхования дополнительной пенсии, не будет облагаться налогом в размере 3622 рублей (в нынешнем году — 3398 рублей).

Безвозмездная помощь (например, перечисленная на благотворительный счет) не будет облагаться налогом в размере 13 994 рубля (в нынешнем году — 13 128 рублей).

Кроме того, планируется, что с 1 января 2020 года от подоходного налога освободят единовременную выплату на оздоровление для работников бюджетных организаций, которые не являются госслужащими, военнослужащими и служащими военизированных организаций.

Как изменятся налоговые вычеты для родителей и людей с маленьким доходом

Также со следующего года изменятся суммы некоторых налоговых вычетов (это суммы из зарплаты, которые не облагаются подоходным налогом).

Для тех, чей доход не превышает 709 рублей в месяц, стандартный налоговый вычет составит 117 рублей. В нынешнем году размер дохода, при котором может быть предоставлен стандартный налоговый вычет, не должен превышать 665 рублей, а сама сумма вычета составляет 110 рублей.

Налоговый вычет на ребенка до 18 лет или каждого иждивенца (ребенок старше 18 лет, получающий первое высшее или среднее специальное образование на дневном отделении, жена или муж, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и так далее) составит 34 рубля (в нынешнем году — 32 рубля).

Для одиноких родителей, родителей двух и более детей, родителей детей-инвалидов до 18 лет налоговый вычет составит 65 рублей (сейчас — 61 рубль).

Иждивенцем, к примеру, считается ребенок старше 18 лет, который на дневной форме получает общее среднее, специальное, первое профессионально-техническое, первое среднее специальное, первое высшее образование.

Стандартный налоговый вычет также предоставляется обоим родителям, родителям-воспитателям в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), приемному родителю, вдове (вдовцу), одинокому родителю, опекуну или попечителю, на содержании которых находятся ребенок и (или) иждивенец.