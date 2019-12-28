МИД Польши вызвал посла России «на ковер» 28.12.2019, 8:28

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ФОТО: CHARTER97.ORG

Беседа была жесткая.

Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши в связи с последними высказываниями президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Польское агентство печати (PAP) со ссылкой на заместителя министра иностранных дел республики Марчина Пшидача.

В Польше недовольны высказываниями Путина

В МИД Польши недовольны высказываниями президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о причинах Второй мировой войны. Также в Польше вызвало возмущение заявление российского президента о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии Юзефе Липском.

— В своих комментариях они [российские власти] пытаются уменьшить совместную ответственность Советского союза за разрушение мира в Европе. СССР в 1939—1941 годах был союзником Германии, — сказал замглавы МИД Польши.

Он отметил, что такие попытки обмануть историю являются лучшим доказательством того, что международные усилия по явному осуждению не только нацистского, но и советского тоталитаризма все еще необходимы.

Посол России в Польше: Беседа была жесткая, но корректная

Посол России в Польше Сергей Андреев в пятницу был приглашен для беседы в МИД в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина. Об этом Андреев сообщил РИА «Новости» по итогам встречи в дипломатическом ведомстве.

— Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента. Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны, — рассказал Андреев.

Он добавил, что беседа была «жесткая, но вполне корректная».