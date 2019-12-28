«Мало того что оставили квартиру грязной, так еще и поцарапали фасады». 3 28.12.2019, 8:43

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История о том, как минчанин обратился в клининговую службу.

Генеральная уборка квартиры (особенно большой) — нелегкое испытание. Так почему бы, имея возможность, не доверить ее профессионалам, тем более что и клининговых служб в последнее время развелось видимо-невидимо — только обращайся. На качественную помощь за хорошее вознаграждение рассчитывал и минчанин Сергей, пишет onliner.by.

«Поддерживать чистоту в принципе не проблема, но захотелось, чтобы порядок был идеальным, чтобы пылесос и губка добрались до самого дальнего уголка и до самой высокой полочки. А так как времени и сил на такой подход нет ни у меня, ни у супруги, которая находится в декретном отпуске с маленьким ребенком, решил обратиться к клинерам», — объясняет, как все началось, молодой человек.

240 рублей за уборку «трешки»

Исполнителей супруга Сергея нашла через Instagram. Говорит, раньше ни она, ни кто-то из знакомых услугами «Тети Аси» не пользовались, но решающую роль сыграла интересная страница, на которой обещали, что «сделают уборку идеально, безопасно и лучше, чем вы сами. 100%», а еще отдельно уточнялось, что уборка может быть выполнена экологически безопасными средствами — что еще больше может подкупить молодую маму?

— У нас относительно свежий ремонт, со всем и всегда справлялись сами, но тут захотелось перед новым годом сделать генеральную уборку: протереть от пыли ниши, до которых неудобно добираться, помыть люстру, хорошенько поработать над смесителями и сантехникой.

В результате переписки в Instagram стороны договорились, что клинеры придут по нужному адресу 16 декабря, а все 80 «квадратов», включая два санузла, доведут до блеска за 240 рублей. Не такая уж и маленькая сумма.

— В назначенный день и время, когда я был на работе, к нам домой пришли две девушки (соответствующая запись с камер видеонаблюдения, установленных над входной дверью квартиры, есть в редакции. — Прим. Onliner). Не сказать, конечно, что они были сильно нагружены: ни ведер, ни швабр — так, пакетик в руках.

Работа стартовала с того, что клинеры (Марина и Ольга) предложили моей жене подписать бумаги — что-то вроде отрывной квитанции. С одной стороны, вроде как оформляется заказ, где описываются предстоящие действия и стоимость, а с другой — акт приемки работ. Что касается первой части, то жена расписалась, а вторую, сказала, подпишет только после того, как все будет сделано. Забегая вперед, скажу, что после окончания уборки ей этот документ не предоставили, а сама она, замотавшись за день, забыла.

Затем началась уборка. Так как у нас второй ребенок совсем маленький, грудной, жена непосредственно при работах не присутствовала — закрывалась в свободной на тот момент комнате. Длилось все часов пять. После этого клинеры ушли, получив полный расчет, — говорит Сергей.

Все плохо?

Проблемы начались после того, как молодой человек вернулся с работы. Сергей начал осмотр не с видных мест, которые в принципе были всегда чистыми за счет усилий семьи, а с «закоулочков». И тут-то выяснилось интересное: пыль на плинтусах, на люстре, не отмытые смесители, пыль под мебелью, на стене в детской и вовсе образовалось непонятное пятно.

— Это все еще полбеды и по большому счету поправимо. Хуже всего то, что клинеры испортили фасады на кухне и столешницу в туалете: отмывая мебель, они, видимо, взяли какую-то жесткую тряпку или губку и начали ею со всей силы тереть. В результате — круговые царапины, которых еще утром не было (жена специально фотографировала мебель, чтобы сравнить до и после). Фасады надо полировать, чтобы вернуть им нормальный вид. Мало того что не перетрудились, так еще и навредили. Причем пострадали только те фасады, которые они пытались мыть, остальные — в нормальном состоянии. Лучше бы вообще не трогали, если не знают, как работать с таким материалом.

Когда мы это все разглядели, жена, конечно, расстроилась. Написала в директ «Тете Асе», на что получила более-менее адекватную реакцию: мол, передала всю информацию клинеру, будем выяснять. Я даже поверил, что как-то удастся решить этот вопрос полюбовно, и предложил, во-первых, чтобы нам вернули стоимость уборки, так как грязное так и осталось грязным, а во-вторых, чтобы компенсировали нанесенный ущерб. Как я выяснил, заполировать два кухонных фасада будет стоить 80 рублей (нам же надо полировать два с половиной), про столешницу в туалете на тот момент даже не уточнял.

Правда, продуктивное общение очень быстро закончилось: через некоторое время в телефонном разговоре нам сообщили: «Я проконсультировалась с юристом, вы ничего не докажете», и еще добавили: «В клининге вообще так принято, что спустя час претензии уже не принимаются». Встречное предложение от компании выглядело так: возврат 50 рублей и точка. Меня это возмутило до крайности: без уборки, с ущербом, который еще надо просчитать, так еще и «ничего не докажете». Да, мы виноваты, что не вспомнили про документы. Но по такой же логике, как вы докажете, что ничего не испортили?

Из нашего опыта получается, что 5—6 часов надо стоять над душой клинеров, чтобы зафиксировать, что они сделали, направлять их и контролировать, чтобы ничего не испортили. Тогда и самому за это время, если оно есть, можно было сделать гораздо лучше. Вот такой сервис, — расстроен опытом сотрудничества с клининговой фирмой Сергей.

Нужно официальное обращение

Onliner, конечно, связался с «Тетей Асей», а именно ИП Петрусевич Асей Сергеевной, чтобы та прокомментировала произошедшее — столкнуться с конфликтной ситуацией может каждый и со второй стороны она может выглядеть совсем по-иному.

— Мы проверили нашу входящую корреспонденцию и до настоящего момента к нам не поступало, как того требует законодательство, заявок, претензий и чего-то тому подобного, чтобы давать комментарии.

— К вам заказчики обращались через Instagram, то есть вы в курсе ситуации.

— Переписки могут быть разные, но, как требует законодательство, обращения не было, чтобы был номер, чтобы мы могли разобраться. А так как этого не произошло, какие мы можем дать комментарии.

— То есть принимать заказ без официального обращения, заявления, через Instagram вы можете, а реагировать — нет?

— У нас на сайте есть договор публичной оферты, поэтому принимать заявки мы можем. А претензии рассматривать не можем. Человек, который к вам обратился, получил от нас все наши данные и может прислать претензию. Как только он пришлет, мы будем разбираться и, конечно же, дадим ответ. А пока нет претензии, мы не можем никак разобраться в этой ситуации.

Отмыть следы

В телефонном разговоре Ася Петрусевич упомянула договор публичной оферты, который есть на сайте. И вот с ним как раз-таки что-то странное. Судите сами: если зайти на главную страницу сайта клининговой компании, соответствующая вкладка есть и она работает, — по клику разворачивается документ на две страницы.

Но если копнуть вглубь, в прошлое страницы, то никакого договора нет. По крайней мере еще 11 декабря. А веб-архив, как известно, не врет. Получается, заказ был принят через соцсеть 27 ноября, когда никакого договора и в помине не существовало?

Позже начала меняться и страничка «Аси» в Instagram: не находится пост про «генералку» — «королеву уборок», попропадали комментарии с перечислением усердных видов деятельности клинеров при различных сценариях уборки.

— Да и вообще, оферта, которая якобы действует с 1 сентября 2019 года, возможно, создана была только на прошлой неделе, — рассуждает Сергей.

Минчанин решил не спускать эту ситуацию на тормозах. Он уже обратился с заявлением в милицию и страховую (имущество семьи давно застраховано на большую сумму).

— В соответствии с заявлением, моя финальная претензия составляет 190 рублей + 200 рублей. Что касается первой суммы, то озвученные мной 190 рублей — это 242 рубля за «генералку» минус 12 рублей (за помытое окно на кухне) и минус 40 рублей за помытые нашей шваброй полы. 200 рублей — это ущерб (3 фасада + столешница. Всё — крашенный МДФ).

Дополнено

Прочитав комментарии, Сергей постарался найти фото кухни до повреждений и после с одного ракурса. Итак, кадр слева — до уборки, справа — после.