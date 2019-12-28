Леонид Кулаков: Независимость Беларуси для меня важнее, за нее буду выходить на Площадь 2 28.12.2019, 8:56

ЛЕОНИД КУЛАКОВ

ФОТО: «НОВЫ ЧАС»

Активист «Европейской Беларуси» настроен решительно.

Продолжение судебного конвейера в Минске: участников акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря судили сразу в нескольких судах, почти одновременно, сообщает «Белсат».

Еще один активист «Европейской Беларуси», который встретит Новый год на Окрестина, – Леонид Кулаков. Его судили сразу по трем эпизодам: за акции 7, 8 и 20 декабря. В результате – 10 суток ареста. На суд Кулаков пришел подготовленным к заключению.

«Независимость Беларуси для меня важнее личной свободы. За нее я буду выходить на Площадь. В любом случае, что бы мне сегодня ни дали ...», - отметил активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

На 15 суток посадили одного из руководителей КХП-БНФ Алеся Чехольского. Большинство же активистов, среди которых Юрий Губаревич, Майя Наумова, Галина Логацкая, Денис Юркевич, Петр Маркелов, наказали крупными штрафами.

По словам правозащитников, такие судебные процессы – явное нарушение фундаментальных прав человека. Ведь, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на мирные собрания.