Леонид Кулаков: Независимость Беларуси для меня важнее, за нее буду выходить на Площадь

Леонид Кулаков: Независимость Беларуси для меня важнее, за нее буду выходить на Площадь2
- 28.12.2019, 8:56
Активист «Европейской Беларуси» настроен решительно.
Продолжение судебного конвейера в Минске: участников акции против интеграции с Россией 7 и 8 декабря судили сразу в нескольких судах, почти одновременно, сообщает «Белсат».
Еще один активист «Европейской Беларуси», который встретит Новый год на Окрестина, – Леонид Кулаков. Его судили сразу по трем эпизодам: за акции 7, 8 и 20 декабря. В результате – 10 суток ареста. На суд Кулаков пришел подготовленным к заключению.
«Независимость Беларуси для меня важнее личной свободы. За нее я буду выходить на Площадь. В любом случае, что бы мне сегодня ни дали ...», - отметил активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.
На 15 суток посадили одного из руководителей КХП-БНФ Алеся Чехольского. Большинство же активистов, среди которых Юрий Губаревич, Майя Наумова, Галина Логацкая, Денис Юркевич, Петр Маркелов, наказали крупными штрафами.
По словам правозащитников, такие судебные процессы – явное нарушение фундаментальных прав человека. Ведь, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на мирные собрания.