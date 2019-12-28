Жизнь и преступления Александра Лукашенко 7 28.12.2019, 9:16

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ЮРИЙ ГАРАВСКИЙ

Юрий Гаравский напомнил диктатору о его скелетах в шкафах.

Юрий Гаравский называет себя бывшим бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси, пишет rusplt.ru.

Сегодня Юрию 41 год. Он прихрамывает, пережив тяжелейшую автокатастрофу, которую – как знать? – можно воспринимать и как попытку покушения на этого «много знающего» человека.

Выехав для лечения в Германию, где давно живет открывший своей книгой «Расстрельная команда» глаза всему миру на внесудебные казни в Беларуси Олег Алкаев (руководитель спецгруппы по приведению в исполнение официально вынесенных белорусскими судами смертных приговоров), Гаравский пришел в русскоязычную редакцию «Deutsche Welle» и рассказал корреспондентам «Немецкой волны» о том, что он является… одним из бойцов «эскадрона смерти», который в 1999 году занимался в Беларуси физической ликвидацией не только криминальных авторитетов, но и белорусских оппозиционно настроенных политиков, журналистов и бизнесмена.

Речь про экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя Центризбиркома Виктора Гончара, располагавшего информацией о фальсификации выборов 1996 года, в результате которых были приняты поправки в Конституцию Беларуси, позволяющие Лукашенко пожизненно находиться на своем посту.

А еще — бизнесмена Анатолия Красовского, финансировавшего оппозицию, и журналиста Дмитрия Завадского, снявшего репортаж о том, как бойцы белорусских спецподразделений воюют на стороне боевиков в Чечне.

На протяжении 20 лет местонахождение тел этих людей остается загадкой, хотя за убийство Дмитрия Завадского бойцы спецподразделения белорусского МВД «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик получили пожизненные сроки, не признав, впрочем, своей вины в совершении этого преступления и не рассказав, где покоится тело Завадского.

С корреспондентами Deutsche Welle Юрий Гаравский беседовал, имея в руках материалы, подтверждающие его принадлежность к белорусским силовым структурам. Юрий служил в бригаде внутренних войск № 3214 (впоследствии – СОБР) под руководством полковника Дмитрия Павличенко.

Бойцы бригады, где служил Юрий, в 90-е занимались физическим устранением наркоторговцев и другой криминальной шушеры, на внесудебную расправу с которыми было получено добро от самого Александра Лукашенко в первую пятилетку его правления. А затем занялись физической ликвидацией оппозиционеров.

Сам факт ликвидации этих людей по заказу высокопоставленных белорусских чиновников (читай – Александра Лукашенко) — самый настоящий секрет полишинеля. Об этом написана книга Олега Алкаева, начальника СИЗО № 1, у которого в дни исчезновения политиков брали специальный пистолет «ПБ-9» с интегрированным в него глушителем. Этим оружием в Беларуси приводятся в исполнение смертные приговоры.

Зачем? Тот еще вопрос! Интерес к этому пистолету объяснялся то желанием имеющего в своей голове металлическую пластину полковника Павличенко, получившего приказ на устранение оппозиционеров. Но было и более прозаичное объяснение: в пулегильзотеке следов именно этого пистолета нет и при обнаружении тел установить, что жертвы были убиты из конкретно этого оружия, невозможно. А пуля и труп – главные улики, без которых любая доказательная база таковой не является.

Сам Павличенко, поручив команду на ликвидацию неугодных режиму политиков, был допущен Алкаевым к процедуре исполнения приговоров по настоянию высших чинов Министерства внутренних дел. В ходе исполнения приговора полковник несколько смутил белорусских палачей вопросом, почему они стреляют приговоренным в затылок, а не, к примеру, в сердце? Дескать, эффект от выстрела в сердце тот же, а кровищи – меньше в разы.

Пьянствовать с палачами после расстрела водку Павличенко не стал, а уехал по делам. И вернул пистолет лишь спустя пару недель после таинственного исчезновения политиков и настоятельных требований о возврате оружия, поступавших от Олега Алкаева, которому «надо было работать».

Сопоставив факт ничем не объясненного «заимствования» расстрельного пистолета командиром в/ч 3214 с датами, когда куда-то запропастились оппозиционеры, Олег Алкаев написал обстоятельный рапорт «в связи с возникшими у него подозрениями».

Рапорт на имя министра внутренних дел Владимира Наумова был написан и начальником Главного управления криминальной милиции, заместителем министра МВД генералом Николаем Лопатиком, который прямо обвинил Павличенко в физическом уничтожении и захоронении оппозиционных деятелей Дмитрия Павличенко и его бригаду.

«Взвесив все»

Тогдашний председатель КГБ Беларуси Владимир Мацкевич и генеральный прокурор Олег Божелко, санкционировали задержание Дмитрия Павличенко.

Три дня Павличенко провел в «Американке» — следственном изоляторе КГБ Беларуси, который в первый и последний раз в истории белорусского Комитета госбезопасности охраняло антитеррористическое подразделение «Альфа». Зачем?! Была реальная вероятность, что головорезы Павличенко, приложившие руку к устранению политиков, бизнесменов и журналиста, пойдут на штурм СИЗО, чтобы «отбить» своего командира.

Впрочем, отбивать его было незачем. На допросе в КГБ Павличенко мгновенно во всем сознался, сказав: «Я выполнял поручение президента!».

А через три дня после задержания Дмитрия Павличенко освободил уполномоченный сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь по личному указанию Александра Лукашенко.

— У нас приказ председателя! – заартачился было дежурный в СИЗО.

— Сейчас не будет ни тебя, ни твоего председателя! — задушевно шепнул ему охранник Лукашенко.

На следующий день генеральный прокурор Беларуси Олег Божелко и председатель КГБ Владимир Мацкевич были отправлены в отставку.

Больше эти люди никогда, ни с кем, ни о чем не разговаривали и никаких комментариев прессе не давали.

Как сообщил Юрий Гаравский, назвавший поименно всех, кто принимал участие в ликвидации оппозиционеров, каждый из бойцов получил от Павличенко премиальные в размере одной тысячи долларов — сумасшедшие для Беларуси деньги по ценам 1999 года. Средняя зарплата по стране в тот год была всего лишь $61.

Заслуженный и увенчанный наградами Дмитрий Павличенко, которому сегодня уже 53 года, с 2009 года находится на заслуженном отдыхе «по состоянию здоровья», растит дочь Собрину (названную в честь специального отряда быстрого реагирования) и дает вновь поднявшим забытую было тему бесследной пропажи людей в Беларуси СМИ противоречащие друг другу комментарии.

В одном из таких комментариев Павличенко сказал, что Гаравский – опозоривший внутренние войска пропойца и уголовник, а в другом, что никакого Гаравского во вверенной ему части… никогда не существовало.

Однако на сайте государственного СМИ (газеты «Беларусь Сегодня») нашлась фотография торжественной встречи, посвященной годовщине создания ветеранской организации белорусских силовиков «Честь», на которой вместе запечатлены Гаравский и Павличенко.

«Пришлось вспомнить»

Сам Юрий факт судимости, полученной в результате неудачного выбивания $25 тысяч из минских коммерсантов по приказу своего командира Дмитрия Павличенко не отрицает, но делает акцент на подробностях осуществленных им собственноручно захватов и убийств экс-министра МВД Юрия Захаренко (май 1999), экс-председателя белорусского Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (сентябрь 1999).

По сути, ничего нового Юрий Гаравский не говорит. Он приводит в своей исповеди общеизвестные факты. Как, например:

модель исполнения смертного приговора, перекликающаяся «сюжетно» с книгой «Расстрельная команда» Алкаева (выстрелы из расстрельного пистолета в сердце, а не в затылок жертвы, комбригу Павличенко, напомним, нравились больше)

некоторые анатомические особенности тел «казненных» оппозиционеров (отсутствие двух пальцев на ноге Виктора Гончара, что подтвердили родственники и знакомые исчезнувшего)

место захоронения тел (территория прилегающая к тренировочной базе бригады № 3214 в Бегомле).

Есть в рассказе Гаравского и элемент новизны

Он сообщает, что сразу узнал бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, тело которого не было закопано возле бегомльской тренировочной базы. Труп Захаренко отвезли в минский крематорий, который, по одной из версий, используется для «утилизации тел» казненных в Беларуси (хотя Олег Алкаев в своей книге утверждает, что не использовал крематорий из-за того, что это предусматривало бы контакт с его служащими и могло раскрыть подлинные личности расстрельной команды).

По словам Гаравского через 20-30 минут после того, как тело Захаренко было доставлено в крематорий «с черного хода», Павличенко вышел из кремационного зала с полиэтиленовым пакетом и направился в сторону Северного кладбища. По одной из городских легенд, там, среди могил неопознанных, есть спецучасток, где хоронят то ли тела, то ли прах расстрелянных.

Но в самой современной кремационной печи тело человека горит 2-3 часа. Плюс работа «кремулятора», на котором измельчаются несгоревшие большие кости, — процесс достаточно долгий.

Что же там выносил Павличенко?

Олег Алкаев не говорит о том, что помимо «расстрельного» пистолета Павличенко брал имевшиеся у начальника спецгруппы документы («бронь») на захоронения тел на спецучастке. У бывшего государственного палача есть все основания это скрывать: такое положение вещей переводит его в статус человека, введенного в курс дела до момента совершения преступления и не предпринявшего мер по его предотвращению.

Что же там было? В черном пакете? Личные вещи – документы, оружие генерала Захаренко, разжалованного Александром Лукашенко в полковники «за отказ выполнить любой приказ белорусского президента»? И… мобильный телефон?

Кстати, о телефоне. В 1999 году в Беларуси заработал первый оператор стандарта GSM — Velcom (сегодня – А1). Незадолго до захвата своими убийцами Юрий Захаренко, имевший при себе мобильный телефон, набрал номер жены: «Иду домой. Готовь ужин!».

Бросается в глаза тот факт, что мобильный телефон, который наверняка должна была оборвать не дождавшаяся мужа жена, нигде не упоминается. А ведь ехали до места внесудебной расправы – 60 км. Объяснить это можно давно гуляющей версией, что телефон был отброшен при захвате в сторону, а затем его «кто-то подобрал и не возвратил».

Возникнет вопрос

Человек признается в совершении особо тяжкого преступления (пусть даже на курок, согласно версии Гаравского нажимал не он, а Павличенко). И значит, приостановленное дело об исчезновении Захаренко, Гончара, Красовского, Завадского, будет заново извлечено из архива и производство будет возобновлено, так как необходимо

сделать запрос на экстрадицию Юрия Гаравского (ирония судьбы — соглашение о взаимопомощи белорусского МВД и немецкой полиции еще в первой половине 90-х подписал Юрий Захаренко), провести ряд следственных действий, подтвердить или опровергнуть показания этого человека, допросив ряд свидетелей.

Впрочем, не исключено, что ничего из этого сделано не будет. Но тогда… возникнет вопрос: А почему ничего не сделано?

Ведь есть человек, принадлежность которого к СОБРу (читай – эскадрону смерти! — не вызывает сомнений и даже подтверждена его сослуживцами, в том числе, «вспомнившим» о нем, в итоге, Дмитрием Павличенко). И есть его показания, которые сегодня в Беларуси – тема № 1.