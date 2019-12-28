Президент Чехии готовит демарш против Москвы 5 28.12.2019, 9:42

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Милош Земан

Милош Земан возмущен реакцией РФ на день памяти «Пражской весны».

Президент Чехии Милош Земан назвал "возмутительными" возражения России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению "Пражской весны" в 1968 году. Ранее в декабре чешский парламент принял закон, согласно которому 21 августа будет установлен как день памяти жертв вторжения и последующей оккупации страны войсками Варшавского договора. Земан подписал закон 13 декабря, сообщает dw.com.

В Москве в ответ заявили о "большом разочаровании" в связи с законом и планами Праги.

В заявлении МИД РФ говорится о том, что подобный подход "противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве" от 1993 года, в котором стороны заявили о "желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории". "Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - говорилось в сообщении МИД РФ, опубликованном 18 декабря.

Кроме того, Земан заявил, что оставляет за собой право отменить свое согласованное участие в праздновании в Москве 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Точка зрения Земана вызвала удивление чешской общественности, так как глава страны ранее считался пророссийски настроенным. Земан вступил в Коммунистическую партию Чехословакии в 1968 году. Два года спустя он был исключен оттуда из-за своей критики советской оккупации во время "Пражской весны".