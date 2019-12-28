В Ираке обстреляли военную базу США 28.12.2019, 9:59

Ответственность за нападение пока не взял на себя никто.

Не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке около города Киркук в субботу, 28 декабря, сообщает dw.com.

По информации телеканала Al-Sumaria, в результате обстрела на базе, где находятся американские и иракские солдаты, загорелись склады. Сообщается, что иракские силы безопасности обнаружили невдалеке от базы установку реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погиб один американский инструктор. Еще несколько американских и иракских военных получили ранения.

О причастности к атаке пока никто не заявил. В данном районе наблюдается активность боевиков террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, в последнее время на базы, где находятся американские военнослужащие, участились атаки со стороны проиранских группировок.

В Ираке с октября продолжаются антиправительственные демонстранции. В результате акций протеста погибло около 460 человек, 25 тысяч были ранены. Нынешние манифестации являются крупнейшими с 2003 года. Эксперты полагают, что Иран, оказывающий влияние на иракскую политику, настаивает на назначении премьер-министром Кусея ас-Сухайля, который занимал пост министра образования. Однако протестующие категорически отвергают его кандидатуру, как и любого другого представителя политического истеблишмента, возникшего в стране после свержения Саддама Хусейна в 2003 году.