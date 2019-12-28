В Беларуси засекретили новую цену на сигареты? 6 28.12.2019, 11:09

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Табак подорожает, но на сколько — неизвестно.

В Беларуси с 1 января 2020 года должны измениться цены на некоторые марки сигарет. Однако производители и импортеры пока не озвучили, как конкретно поменяется их стоимость. Причина — планируются изменения налогового законодательства с 1 января 2020 года, пояснили в Министерстве по налогам и сборам, сообщает tut.by.

— В связи с планируемыми изменениями налогового законодательства с 1 января 2020 года информация о заявленных ОАО «ГТФ „Неман“, ООО „Табак-инвест“, ГП „Беларусьторг“ и СЗАО „ЭНЕРГО-ОИЛ“ максимальных розничных ценах, применяемых с 1 января 2020 года за одну пачку, по каждой марке (каждому наименованию) сигарет с фильтром, производимых в Беларуси и ввозимых на ее территорию, а также соответствии этих цен одной из трех ценовых групп, будет размещена на сайте МНС не позднее 31 декабря 2019 года», — уточнили в МНС.

Министр финансов Максим Ермолович пояснил, что унификация акцизной политики не должна увеличить оборот нелегальной продукции. «Соответственно, не должно привести к резкому увеличению цен на внутреннем рынке для нашего населения», — добавил Ермолович.

Бюджет Беларуси ежегодно получает более 800 млн рублей от акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли поступает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители, сказал министр финансов.

На сколько вырастут в 2020 году ставки акцизов?

На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию в Беларуси на 15%. Соответственно вырастут и розничные цены.

В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января 2019 года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. Насколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.