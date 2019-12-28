«Не портите нам праздник»: россияне требуют у Путина уйти хотя бы на одну ночь 14 28.12.2019, 11:21

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Фото: Getty Images

Число сторонников инициативы растет в буквальном смысле на глазах.

Народная «любовь» к российскому нацлидеру Владимиру Путину среди рядовых сограждан усугубляется с каждым годом его правления, которое скоро будет казаться бесконечным и безальтернативным. Пока российские социологи не могут разобраться с текущим трендом рейтинга поддержки Путина, народ взял инициативу в свои руки, пишет sprotyv.info.

И речь даже не о растущем количестве акций протеста – россияне хотят не видеть и не слышать Путина хотя бы одну новогоднюю ночь. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org, и число ее поддерживающих нарастает в буквальном смысле на глазах.

Автор петиции Даниил Баюшев от имени россиян обратился к Путину, попросив его не выступать с традиционным новогодним обращением. При этом, просьба поддерживалась весьма понятными аргументами. Текст петиции:

«В преддверии светлого праздника Нового года хочется сказать — мы устали. Ваша персона ассоциируется с обнищанием, ограничением прав и свобод нас, граждан РФ, бесконечной ложью, безмерным воровством, и безнаказанностью членов установленной Вами вертикали власти.

Понимая то, что добровольно Вы никогда не уйдете, мы, подписавшие эту петицию, просим Вас уйти хотя бы на одну новогоднюю ночь. Не надо обращения. Не портите нам праздник. Пусть в эту радостную ночь мы просто увидим Кремль, услышим бой курантов и сами поднимем бокалы за то, что считаем нужным».