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В Казахстане назвали три версии крушения самолета под Алматы

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  • 28.12.2019, 11:41
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В Казахстане назвали три версии крушения самолета под Алматы

«Черные ящики» отправят на расшифровку в Москву.

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алматы, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди этих версий — техническая неисправность самолета, погодные условия, а также возможные ошибки при пилотировании. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что следствие изучает все доступные аудио- и видеозаписи, данные о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также проверяет работу наземных и авиационных служб, которые организуют полеты.

Бортовые самописцы разбившегося лайнера передадут для расшифровки Межгосударственному авиационному комитету в Москву, уточняет Tengrinews со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту упал в частном секторе вскоре после вылета из аэропорта Алматы. В результате погибли 12 человек, включая командира воздушного судна. Bek Air временно приостановила работу. Казахстанский вице-премьер Роман Скляр также назвал техническую неисправность и ошибку пилотов среди возможных причин авиакатастрофы. По его словам, при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси.


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