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Как встречают Новый Год в разных странах Европы

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  • 28.12.2019, 12:06
Как встречают Новый Год в разных странах Европы

Самые необычные традиции.

У каждого народа, у каждой страны своя история, свои важные события, с которых все началось. Или природные явления, после которых можно подводить черту, делать выводы, радоваться и отсчитывать новый год.

AdMe.ru рассказывает про несколько стран, традиции встречи Нового года в которых так не похожи.

В Италии Новый год встречают на улице поцелуями

На Новый год итальянцы выбрасывают из окон ненужный хлам и старые вещи. Считается, что чем больше старья выбросить, тем счастливее будешь в новом году. Италия отмечает наступление Нового года в ночь на 1 января. Народ выходит на украшенные, сверкающие гирляндами улицы, движение транспорта перекрывается, и на площадях устраиваются представления и фейерверки.

В Риме существует традиция в праздничную ночь прыгать с моста в реку Тибр на счастье. А в Венеции есть обычай целоваться в новогоднюю ночь. Площадь Святого Марка под бой часов и грохот салютов пестрит сотнями целующихся парочек.

Греция отмечает День святого Василия

1 января в Греции не только Новый год, но и День памяти Святого Василия,

покровителя малоимущих. Основное блюдо праздничного стола — василопита, пирог с узорами из теста, ягод и орехов. Внутри запекается монетка на счастье -

кому выпадет кусочек пирога с монеткой, тот будет самым счастливым в новом

году. По преданию, именно так святой Василий раздал беднякам свое имущество.

Греческие дети ждут под Новый год подарков от святого Василия, а не от Санта-Клауса или деда Мороза. Дети оставляют на ночь башмаки у камина, чтоб наутро найти в них приятные сюрпризы.

В Шотландии ночь с 31 октября на 1 ноября считается началом нового года

Самайн — это древний кельтский праздник в честь окончания сбора урожая и начала нового года. Когда было принято христианство, Самайн стал Днем всех святых, а предшествующая ночь — Хеллоуином.

Огонь, свечи и костры — обязательный атрибут праздника. Между кострами прогоняют скот, и через огонь прыгают люди. Это древний ритуал очищения огнем. У кельтских народов, в Шотландии, Ирландии и на острове Мэн ночь с 31 октября на 1 ноября и сейчас считается началом нового года.

В Великобритании есть места, где празднуют Новый год по старому стилю — 14 января

В Пембрукшире, в долине Гваун, есть небольшая деревня с узкими улочками и

упрямыми жителями. Вся Великобритания уже давным-давно перешла на

григорианский календарь, но жители этой деревушки продолжают встречать Новый

год по старому стилю, следуя традициям, сложившимся еще до 1752 года.

Новый год в долине Гваун наступает 13 января. Дети в этот праздник поют старинные песни на валлийском языке и ходят по соседям, выпрашивая сладости и подарки.

Что это вообще за праздник такой — старый Новый год?

Фото: prometeus

Старый Новый год возник во время перехода с юлианского календаря на григорианский, разница между которыми сейчас составляет 13 дней. Новый год по старому стилю наступает в ночь с 13 на 14 января.

Старый Новый год встречают в странах бывшего Советского Союза, в Косово, Боснии и Герцеговине, Черногории. В Македонии старый Новый год принято встречать на улице — соседи выносят и накрывают столы и вместе отмечают наступление Нового года по старому стилю. В Швейцарии старый Новый год называют «Старый день святого Сильвестра». А в Сербии его называют Сербским Новым годом.


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