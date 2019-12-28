Байден отказался давать показания Сенату по делу об импичменте Трампа 28.12.2019, 12:15

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Джо Байден

Политик объяснил мотивы своего решения.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания Сенату в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Байдена не вызывали у Сенат, однако он заверил, что в любом случае не пошел бы свидетельствовать, сообщает The Des Moines Register.

По словам потенциального кандидата в президенты от демократов, его положительный ответ на возможную повестку Сената даст Трампу возможность отвлечь граждан США от самого импичмента.

«Он (Трамп — ред.) всегда старался переключить внимание со своей персоны», — сказал он.

Байден считает, что Сенат вряд ли вообще направит ему такую повестку, поскольку это было бы слишком «лицемерно».

18 декабря Палата представителей поддержала импичмент президента США Дональда Трампа.

Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в Сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности.

Обвинения против Трампа связаны со скандалом вокруг телефонного разговора с Владимиром Зеленским и его попытками заблокировать дачу показаний в деле об импичменте.

Трампа обвиняют в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.