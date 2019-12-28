«Приехал на заказ, а уже через 15 минут кричал пассажирке: тужься!» 28.12.2019, 12:22

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Фото: Евгений Делисандров

Как таксист из Лиды принимал роды в машине.

В канун Нового года в Лиде случилась потрясающая история с хеппи-эндом. Прямо в машине такси неожиданно для всех родилась маленькая девочка. Фото предоставлено героем публикации.В канун Нового года в Лиде случилась потрясающая история с хеппи-эндом. Прямо в машине такси неожиданно для всех родилась маленькая девочка, пишет kp.by.

Утром 27 декабря все таксисты Лиды говорили только об одном: накануне ночью водитель сервиса 7220 Евгений Делисандров принял роды прямо во время вызова. А еще через пару часов об этом знала вся страна.

- В час ночи мне позвонил Женя. И так получилось, что это был один из самых необычных телефонных разговоров в моей жизни, - смеется Андрей Котлинский, владелец того самого автомобиля, в котором все и произошло. - Я сразу даже не мог разобрать, что он пытается сказать. И тут Женя выдает: «Андрей, тут такая ситуация: машина вся в крови. Я роды принимал». Честно говоря, на этом я завис. Какая кровь, какие роды? Прикинул быстренько: пьяным Женя точно быть не может. Да он и не пьет! Стал расспрашивать что к чему. И оказалось, что ему в машине экстренно пришлось принимать роды.

- Сказал бы мне хоть кто-нибудь, что однажды со мной произойдет нечто подобное, в жизни бы не поверил! - рассказывает тот самый таксист Евгений. - Да, я взрослый мужчина. Уже пятый десяток разменял. И у самого две дочки. Но честно признаюсь: добровольно я бы никогда отважился посмотреть даже видео родов! А тут такое!

- Ну и как впечатления? - подтруниваю.

- Как во сне! Чесслово! - отшучивается мужчина, который до сих пор в шоке от произошедшего. Спать после веселенькой ночной смены Евгений так и не лег. - Сна ни в одном глазу. Жена до последнего не верила, что я правду говорю. Только потом в интернете прочитала. Все ведь было как обычно. Выехал на работу в ночную смену. В начале первого ночи поступил заказ. Нужно было забрать женщину из Березовки - это в 25 км от Лиды - и отвезти ее в лидский роддом. Я ей предложил: «Может, вызовите «скорую»?». Но она сказала, что поедет на такси, потому что с ней еще маленький ребенок и перед роддомом его нужно отвезти к бабушке в Лиду.

Фото: Евгений Делисандров

- У женщины уже были схватки?

- В том-то и дело, что нет! Она просто сказала, что едет в роддом и сегодня ей рожать. Выглядела обычно. Ничего такого, что могло бы насторожить. Мы доехали до Лиды. По дороге женщина попросила остановить у банкомата, чтобы снять наличность и рассчитаться со мной. Только начали поворачивать во двор к ее маме, она кричит: «Рожаю! Помогай!». Пришлось помогать.

- Вот так просто взяли и начали помогать? Это же роды!

- Нет, конечно! Я в шоке был. Мозги отключились. Я бы, может, и не полез никуда. Если бы женщина хотя бы в юбке была. Но она была в джинсах. И я понимал, что если я сейчас ее не раздену, а сама она этого сделать уже не могла, то может погибнуть ребенок. Я быстренько снял с нее сапоги, джинсы. И почему-то стал кричать: «Тужься!».

- И сколько времени рожали?

- Честно говоря, я слабо что-то помню. Время как замерло. И по ощущениям все произошло буквально за минуту. Только помог женщине раздеться - и тут увидел головку ребенка!

А уже через мгновение Евгений принял новорожденного малыша в свои руки.

- Это была девочка, - вспоминает мужчина. - Она заплакала. Я знал, что это хороший признак. Я снял с себя байку, обернул ею малышку и положил маленький кряхтящий комочек женщине на грудь. А сам вызвал «скорую».

Медики были на месте уже через 15 минут. Они перерезали пуповину и увезли маму с малышкой в роддом.

Мы дозвонились в роддом Лиды. И там нам подтвердили: ночью 27 декабря в такси действительно родилась девочка. Новорожденная и ее мама чувствуют себя прекрасно.

- Я слышал, что вес девочки 3100 и что это уже пятый ребенок в той семье, - говорит Евгений.

- Ох и подарочек же вам судьба под Новый год приготовила! - смеемся. - Вам еще не предложили стать крестным девочки?

- Пока нет. Семья родившей женщины и сама она на связь со мной пока не выходили. Но мы уже точно решили, что приедем встречать малышку и маму из роддома. Такое ведь раз в жизни случается!