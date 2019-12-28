2019 год завершается крахом газовой стратегии Путина Андрей Гурков, «Немецкая волна»

28.12.2019, 12:31

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Фото: DW

Стоило ли вообще строить два дорогущих морских трубопровода?

Конец 2019 года Владимир Путин, главный газовый стратег России, представлял себе совсем иначе. У него был масштабный геополитический проект, сложившийся к середине уходящего десятилетия и окончательно оформившийся после аннексии Крыма и попытки расколоть Украину путем создания "Новороссии". Все последние годы российская государственная компания "Газпром" не жалела сил и, главное, гигантских средств на реализацию этого кремлевского проекта. И вот он потерпел полный крах.

«Северный поток-2» стал бы символом новой победы над украинцами

Суть проекта состояла в том, чтобы к концу 2019 года, к моменту окончания десятилетнего российско-украинского газового договора, построить два мощных трубопровода, огибающих Украину с севера и юга, и прекратить поставки газа в Европу и Турцию через территорию непокорного соседа. Это лишило бы его неокрепшую экономику крупных и стабильных валютных поступлений, обрекло бы его газотранспортную систему на простой и загнивание, а заодно позволило бы Москве, при желании, начать новый виток дестабилизации Украины ("Новороссия-2"), не ставя под угрозу прокачку российского газа в ЕС.

Андрей Гурков

Можно сколько угодно, словно заклинание, официально повторять для иностранцев фразу о том, что газопровод "Северный поток-2" - это чисто экономический проект. В российских соцсетях сразу же отлично поняли его геополитическую подоплеку, о чем весьма красноречиво свидетельствовали все последние годы бесчисленные злостные и злорадные посты и комментарии на тему "покажем хохлам"!

Пожалуй, ни один промышленный, инфраструктурный проект не вызывал в современной России столько интереса и эмоций - разве что только Крымский мост.

Гипертрофированное внимание рядовых российских пользователей соцсетей и СМИ к прокладке двух труб по дну Балтики я могу объяснить лишь тем, что после присоединения украинского полуострова (и строительства моста) очень хотелось одержать еще одну знаковую победу над "бандеровцами", а заодно и вновь "утереть нос" американцам.

«Турецкий поток»: вторая нитка останется пока недозагруженной

Но не вышло. "Северный поток-2", и без того выбившийся из графика, из-за американских санкций застыл недостроенный, а "Турецкий поток", пропускную способность которого Анкара и так сократила наполовину, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут торжественно вводить в строй в первой декаде января 2020 года лишь в усеченном виде. Полностью готова только одна нитка, предназначенная для снабжения турецких клиентов, активно выбивающих скидки. Вторая, для поставок в страны ЕС, останется недозагруженной еще многие месяцы, поскольку в Болгарии затянулось строительство ее основного продолжения.

Фото: DW

О том, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" к концу 2019 года не выполнят свою первоначальную задачу, я писал еще полгода назад в комментарии "Провал плана Кремля лишить Украину транзита газа". Уже тогда было совершенно ясно, что Москве придется похоронить стратегический проект Путина и согласиться на продление транзитного договора с Киевом. Альтернативой была бы новая "газовая война" с Украиной. В таком случае "Газпрому" грозили бы существенное сокращение экспорта как минимум в течение года, срыв контрактных обязательств перед европейскими импортерами, потеря доли рынка в ЕС и серьезнейший имиджевый ущерб.

Киев получил возможность говорить с Москвой с позиции силы

Очевидный провал путинской газовой стратегии привел к ситуации, когда Киеву представилась нечастая возможность говорить с Москвой с позиции силы. В связи с этим я в том же комментарии отмечал, что "украинские власти получили шанс продавить определенные требования, но, безусловно, рискуют и перегнуть палку. А ведь сохранение поставок по территории Украины на взаимоприемлемых условиях было бы выгодно всем".

Новые украинские власти палку не перегнули, не стали действовать по принципу "назло москалям отморожу себе уши". В Киеве, как и в Москве, возобладали здравый смысл, коммерческий прагматизм и готовность к компромиссам, иначе говоря - к уступкам. Именно поэтому стали возможными договоренности о продлении газового транзита, достигнутые в Берлине и Минске за полторы недели до окончания действующего контракта.

Победа украинской стороны не является поражением «Газпрома»

На первый взгляд, они выглядят как полная победа украинской стороны. Она добилась пятилетнего транзитного контракта с возможностью его продления еще на десять лет, больших минимальных объемов прокачки в 2020 году и значительных в последующие годы, когда должны войти в строй "Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока", существенного повышения платы за транзит и примерно 3-х миллиардов долларов живых денег от "Газпрома" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

В то же время это пакетное соглашение нельзя назвать поражением "Газпрома", если иметь в виду компанию, нацеленную на бизнес и котирующуюся на бирже, а не политическое орудие Кремля. Российский газовый гигант получает как минимум на пять лет испытанный канал для поставок крупных объемов на свой важнейший и самый рентабельный рынок - рынок ЕС, причем по заранее оговоренной транзитной цене, которая все это время не будет меняться.

Стоило ли вообще строить два дорогущих морских трубопровода?

К тому же он избавляется от угрозы ареста своих зарубежных активов по искам украинской стороны и от необходимости вести длительные и дорогостоящие арбитражные разбирательства, поскольку пакетное соглашение предусматривает урегулирование взаимных претензий. Все это позволит "Газпрому" спокойно планировать и вести бизнес, зарабатывая деньги, крайне необходимые ему теперь для зализывания глубоких финансовых ран, нанесенных строительством "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

В то же время договоренности о продолжении украинского транзита со всей остротой поднимают вопрос, а надо ли было вообще строить эти два дорогущих морских трубопровода, обошедшихся "Газпрому" вместе приблизительно в 20 миллиардов евро. Не дальновиднее ли было бы, скажем, сооружение за меньшие деньги на Балтийском и Черном морях терминалов по сжижению газа, чтобы поставлять в тот же Евросоюз не трубопроводный газ, а СПГ?

Чем дольше будет затягиваться ввод в строй "Северного потока-2", остановленного американскими санкциями за подписью Дональда Трампа, про которые уже и не расскажешь по телевизору, что они - только на пользу России, тем настойчивей будут звучать теперь подобные вопросы. И сомнения в целесообразности Турции как новой транзитной страны для российского газа будут расти по мере обострения новых конфликтов между Москвой и Анкарой в Сирии или Ливии, где хорошо обученные в НАТО турецкие солдаты, того и гляди, вскоре начнут стрелять в россиян из ЧВК "Вагнер".

Чем больше окажется подобных вопросов и сомнений, тем труднее будет оправдывать ту газовую стратегию Владимира Путина, которой Россия безоглядно следовала вплоть до конца 2019 года.

Андрей Гурков, «Немецкая волна»