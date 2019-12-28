Решение по транспортному налогу примут в начале 2020 года 4 28.12.2019, 12:43

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«Отвяжут» ли его от техосмотра?

Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев 27 декабря посетил Брестскую область, где встретился с работниками Барановичского завода автоматических линий. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве.

На встрече работники спросили о перспективе отвязывания транспортного налога от процедуры технического осмотра автомобилей.

Вице-премьер отметил, что рассматриваются различные варианты решения этой проблемы.

«А проблема на самом деле существует, так как для того, чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр, чем грозят не только своей жизни, но и жизни других», - сказал Владимир Кухарев.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в начале следующего года.