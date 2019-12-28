Путь к победе Украины 4 Юрий Бутусов, «Зеркало недели»

28.12.2019, 12:54

2,375

Фото: Reuters

Любая дипломатия имеет какую-то силу, когда есть те, кто готов идти в бой.

"Войну взвешивают семью расчетами и таким путем определяют положение. Кто из государей обладает Путем? У кого из полководцев есть таланты? Кто использовал Небо и Землю? У кого выполняются правила и приказы? У кого войско сильнее? У кого офицеры и солдаты лучше обучены? У кого правильно награждают и наказывают? По этому всему я узнаю, кто одержит победу, и кто потерпит поражение".

Сунь-Цзы, "Искусство войны", 5-й век до нашей эры

Оценка обстановки

Россия в 2020 г. будет принуждать Украину признать существование оккупированных территорий по сценарию Приднестровья.

РФ захватила Крым и Донбасс не для того, чтобы в Украине наступил мир, а чтобы откусить кусок и пойти дальше. Пример Молдовы показывает — формальный мир не принес сам по себе в страну процветания и реформы, РФ использует оккупированное Приднестровье для подрыва изнутри.

Война будет продолжаться, пока одна из сторон не пойдет на уступки. Для Украины поражение — это отказ от борьбы за оккупированные территории. Для России поражение — это уход с оккупированных территорий. Других вариантов нет. Санкции Запада для режима Путина не смертельны, главным фактором давления на РФ является сопротивление Украины и эффективность наших сил обороны — Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

Руководство страны рассматривает любые проблемы исключительно в информационной плоскости, а то, что не вызывает скандалы и не находится в фокусе СМИ, не получает адекватной реакции. А в это время тихо, с каждым новым увольнением опытных воинов, с каждым ветераном, который уезжает из страны, с каждым новым потерянным днем продолжается деградация армии и сил обороны в целом.

Как удержать воинов на службе, готовить новые кадры, и что делать в 2020-м?

1. Управление

Президент Владимир Зеленский должен стать Верховным Главнокомандующим. На данный момент Владимир Зеленский систему управления обороной страны не построил, полномочия рассеяны среди большой группы приближенных руководителей, выработка и направленность политики отсутствует, они борются за влияние на любой вопрос, и по сути в аппарате идет война всех против всех. На решения по войне и развитию армии сейчас уполномочены оказывать влияние в своих сегментах как минимум 12 человек: 1.1. Владимир Зеленский. 1.2. Глава ОП Андрей Богдан. 1.3. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 1.4. Замглавы ОП Анна Коваленко. 1.5. Министр обороны Андрей Загороднюк. 1.6. Начальник Генштаба Руслан Хомчак. 1.7. Глава комитета по обороне ВР Александр Завитневич. 1.8. Замглавы комитета Марьяна Безуглая. 1.9. Секретарь СНБО Алексей Данилов. 1.10. Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс. 1.11. Замминистра экономики Светлана Панаиотиди. 1.12. Гендиректор по вопросам безопасности и обороны ОП Иван Апаршин.

Неконструктивная и заполитизированная разработка законопроекта об оборонных закупках, которая является сейчас одним из главных скандалов в президентском окружении, показывает, что функция планирования и анализа в работе Главкома отсутствуют, и Зеленский не определяет вектор и задачи, а пытается интуитивно угадать. Никто кроме самого Зеленского такой "порядок" не изменит. Вопросы, что хочет Запад, что будет популярно в Фейсбуке, кто больше пытается надуть, и кому лучше верить, что скажут друзья, президент должен обдумывать после того, как осмыслит экспертные оценки и сформирует свое мнение и свои вопросы. Управлять войной должна система, которую выстроил Главнокомандующий, пора прекратить бесконечно балансировать между группами влияния. Лидерство нельзя делегировать, — оно либо реализовывается самим Главкомом, либо его нет.

2. Планирование

Решение Зеленского о принятии до 20 ноября Стратегии национальной безопасности не выполнено. Отсутствует базовый документ планирования, на шестом году войны это показатель безответственности. Не менее проблемно, что нет и других ключевых стратегий, которые требуют глубокого изменения подходов и принципов — а это доктрина боевых действий, программа развития ВСУ, программа развития НГУ и ГПСУ, программа развития вооружений, разведывательная программа. Новое качество обороны должно быть отражено прежде всего здесь. Секретарь СНБО Данилюк в июле собрал большую группу экспертов, анонсировал системную работу — да только первое заседание стало и последним.

3. Люди

Президент часто говорит, что "надо изменить отношение к людям". Но изменить отношение к людям на государственной службе можно только путем изменения организации службы. Иначе хорошие слова превращаются в фикцию, теряют свой смысл. Зеленский уже семь месяцев руководит армией и войной — а что за это время изменил для подчиненных Главнокомандующий? Структурных изменений нет. Все та же служба, те же порядки, те же правила. Это и есть реальное отношение к людям. Наша структура обороны неподъемна для государства ни по деньгам, ни по людям, но самое главное — она мало дееспособна для современной войны. Какие реформы необходимы прямо сейчас?

3.1. Главными целями изменений в армии должны стать боеспособность и боеготовность. Все, что на это работает, требует развития и поощрения, все, что этому противоречит, требует ликвидации и пересмотра.

3.2. Провести анализ боевых действий, проблем строительства сил обороны, которые проявились за годы войны — привлечь лучших офицеров, провести экспертные обсуждения, составить полный перечень потребностей, рекомендаций и выводов.

3.3. Создать историю войны, чтобы сделать выводы о реальном характере боевых действий, сложить объективную характеристику всем командирам, отметить всех достойных бойцов, кто рисковал собой и по-настоящему нанес урон врагу. Это позволит наградить по заслугам всех достойных.

3.4. Разработать доктрину боевых действий и уставы на основе реального облика войны. Нынешняя военная доктрина, под которую организованы наши силы обороны и написаны наши уставы, была разработана в СССР в 70-х гг. Это требует пересмотра.

3.5. Внедрить новые правила оценки и порядка проверки боеспособности и боеготовности воинских частей и их командиров на основе боевого опыта. Действующая советская система оценивает не боевые качества командного состава, а число бирок и журналов учета.

3.6. На прохождение карьеры прежде всего должны влиять командирские качества, проявленные в бою и на маневрах, инициатива, критическое мышление, самостоятельность, способность брать на себя ответственность, решительность.

3.7. Разработать бюджет каждого министерства и ведомства сил обороны, который будет составлен, исходя из требования постоянной боевой подготовки и боевых действий солдата, офицера, подразделения части. Планирование определяется из интересов прежде всего действующей на фронте армии.

3.8. Обеспечить по представлению исключительно командиров рот и батальонов премии и дополнительные отпуска для военнослужащих, которые отправляются на повторные ротации на передовую в составе их подразделений, — надо приложить усилия, чтобы в действующей армии находилось как можно больше опытных воинов. Мы тратим миллионы на подготовку специалистов и быстро их теряем, тратя копейки на их содержание.

3.9. Сократить число контролеров и проверок воинских частей до разумного минимума, т.е. всего до одной однодневной в месяц, потому что нынешнее засилье контролеров парализует управление войсками, мы воспитываем в штабах офицеров, которые не умеют командовать и принимать решения.

3.10. Ограничить приказом объем документооборота в главном оперативном звене, ведущем боевые действия — рота-батальон-бригада как минимум в 10 раз, и увеличить штат деловодов, чтобы разгрузить командиров от административных функций, ограничить число журналов учета, заполняемых непосредственно командиром звена рота-батальон не более чем до трех.

3.11. Сократить количество органов управления, штабов, командований, которые не являются жизненно необходимыми для выполнения задач обороны на трех стратегических направлениях. Громоздкая управленческая структура размножилась почкованием для производства генеральских должностей без всякой доктрины и логики.

3.12. Сократить число воинских частей согласно штатной численности, определенной законом, чтобы обеспечить комплектность частей не менее 80–90%. Десятки тысяч военных и гражданских служащих сосредоточены в лишних хозяйственных, учебных, административных структурах.

3.13. Сократить все предприятия, которые не нужны для обеспечения боеспособности и боеготовности сил обороны, запретить непрофильную хозяйственную деятельность. Создать открытый перечень избыточной земли и имущества сил обороны для передачи под управление Фонда госимущества Украины.

3.14. Передать в собственность сил обороны государственное имущество, которым в настоящее время управляет бесполезное для обороны Общество содействия обороне Украины.

3.15. Изменить структуру мобилизации, комплектования и территориальной обороны — сосредоточить административные функции в вертикали областных и районных администраций на базе единого реестра избирателей, ликвидировать областные и районные военкоматы, сосредоточить функции рекрутинга, работы с призывниками и территориальной обороной непосредственно в боевых бригадах в каждом регионе, которые наиболее мотивированы для качественной работы с людьми.

3.16. Разрешить по представлению командиров частей действующим военнослужащим и резервистам, регулярно проходящим сборы, приобретение и ношение короткоствольного оружия.

3.17. Разрешить командирам боевых частей привлекать резервистов для службы на фронте по добровольному согласию резервиста на период сборов.

3.18. Предоставить командирам боевых частей права и ресурсы для набора на гражданский контракт инструкторов по боевой подготовке, с правом принятия участия в боевых действиях в составе своей части по добровольному согласию.

3.19. Насильственный привод в военкоматы уклонистов запретить прямо сейчас — это позор. Сократить сроки службы по призыву до 6 месяцев вместо 18 месяцев и проводить программу интенсивной подготовки призывников на базе боевых бригад по единому стандарту только в качестве пехотинцев и пограничников, без привлечения к хозяйственной и административной деятельности. Срочная служба должна стать этапом профилирования и воспитания, отбором для службы в силовых структурах государства, и начинаться в 18 лет, а не с 20, как сейчас. Определить преференции и права для прошедших призыв, санкции и ограничения — для уклонистов.

3.20. Ликвидировать военные кафедры в учебных заведениях. Даже при поступлении на учебу в правоохранительных вузах и в полицию срочную службу должны проходить все военнообязанные.

3.21. Для выполнения хозяйственных задач в воинских частях набирать гражданских служащих.

3.22. На порядок повысить качество питания во всех боевых частях. Эксперимент с питанием в МО показал очень хорошие результаты, но он охватил небольшое число частей, и на это важно выделять дополнительные ресурсы.

3.23. Реализовать программу служебного жилья для офицеров и сержантов либо выделить больше фондов на поднаем и проезд.

3.24. Прекратить практику круглосуточного задействования воинов на базах, обеспечить людям личное время, выходные, свободные вечера.

3.25. Провести реальный аудит боеготовности боевой техники. Официальные цифры намного занижены, технику воины по-прежнему во многом ремонтируют за свой счет и за счет волонтеров.

3.26. Прекратить закупки военной техники без комплекта запасных частей в самих частях, без гарантийного и постгарантийного обслуживания. Очень значительная часть как старой, так и новой боевой техники фактически не боеготовы. Есть батальоны даже на БТР-3 не боеготовые по факту, потому что плачевное состояние техники умалчивается. Пора прекратить врать, надо считать стоимость техники по количеству часов, сколько она фактически отрабатывает без ремонта. На фронте острая нехватка транспорта, мобильность наших войск совершенно недостаточна.

3.27. Определить линейку продукции, которая требуется прежде всего для фронтовых частей. В техническом плане приоритетом является оснащение сил обороны военным транспортом, системами управления войсками и управления огнем, ударными беспилотниками, высокоточным оружием, средствами оптической и электронной разведки и средствами ночного боя.

Любая дипломатия имеет какую-то силу, когда есть те, кто ради соблюдения договоров готов идти в бой. Законы ничего не стоят, если не выстроены институты, которые обеспечивают правоприменение. А в плане боеспособности армия продолжает слабеть в результате массового оттока опытных кадров. Только в ВСУ увольняются до 30 тыс. человек в год, которые устали ждать изменений при Порошенко и не собираются верить в чудеса при Зеленском. Верить в государство люди будут только благодаря делам.

Юрий Бутусов, «Зеркало недели»