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Шесть лучших европейских направлений для зимнего отпуска

  • 28.12.2019, 13:08
Шесть лучших европейских направлений для зимнего отпуска

Предновогодние путешествия могут быть разнообразными.

Планируете путешествие зимой, но не знаете куда поехать, где искать приключений, а в каких городах отогреваться от холодов? Marie Claire рассказывает о самых интересных местах.

Сан-Кассиано, Италия

В небольшой город в Италии съезжаются как гурманы, так и любители адреналина. Коммуна находится в Доломитовых Альпах, и здесь вы найдете сразу два ресторана с мишленовскими звездами. Чем не повод приехать? Зимой местность привлекает лыжников, туристов и альпинистов, которые ищут приключений, но не хотят ехать в многолюдные места.

Тромсё, Норвегия

Город на севере Норвегии называют столицей северного сияния. Это не мудрено, ведь он находится за полярным кругом. Если вы мечтали увидеть северное сияние, то небольшой город с необычным названием Тромсё радушно встретит вас привлекательными пейзажами и достопримечательностями, такими как Арктический собор.

Вербье, Швейцария

Альпийский курорт славится не только крутыми склонами, но и звездными посетителями. Джейсон Стэтхэм, Джеймс Блант и Боно — лишь некоторые знаменитости, которых можно там встретить. Ну а традиционные шале порадуют всех ценителей комфортного и уютного отдыха.

Прага, Чехия

Прага очаровательна и зимой, и летом, но в холодное время года этот город открывает сезон ярмарок и мерцающих огоньков, которыми украшено чуть ли не каждое здание. Посетите небольшие лавки на Староместской площади, чтобы купить необычные подарки ручной работы и отведать традиционные угощения, а еще не забудьте отметить на карте архитектурные памятки и уютные кафе.

Каппадокия, Турция

Вы наверняка видели сказочные фотографии с воздушными шарами на фоне не менее впечатляющих горных вершин. Сдаем все явки и пароли, это Каппадокия — регион в Турции с коническими скалами, волшебными дымоходами и древними храмами внутри пещер.

Рованиеми, Финляндия

Поехать на период зимнего отпуска к Полярному кругу? Почему бы и нет, тем более, если речь идет о столице Лапландии и родном городе Санта-Клауса. Вас ожидают поездки на санях с оленями, туры на снегоходах, сказочные отели и, разумеется, встреча с мистером Клаусом.


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