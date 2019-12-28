закрыть
28 декабря 2019, суббота, 15:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Стало известно, где на въезде в Беларусь появятся новые магазины Duty Free

2
  • 28.12.2019, 13:16
  • 1,695
Стало известно, где на въезде в Беларусь появятся новые магазины Duty Free

Их разместят в четырех пунктах пропуска.

Магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска «Котловка» (на границе с Литвой), «Новая Рудня» и «Мокраны» (с Украиной), «Козловичи» (с Польшей), сообщает tut.by.

Они будут расположены до зоны таможенного контроля. Кассовое оборудование в этих магазинах будет обеспечивать блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами.

«Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя будет приобрести свыше 3-х литров алкоголя и 200 штук сигарет», — пояснили в Государственном таможенном комитете.

В Беларуси уже работают магазины Duty Free при въезде. Первый магазин открылся в июне 2018 года в пункте пропуска «Берестовица». Затем появился магазин в Национальном аэропорту.

На этой неделе Лукашенко подписал указ № 476, согласно которому в одном автодорожном пункте пропуска на въезде в Беларусь может быть только один магазин Duty Free.

По информации tut.by, планируется, что магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.

Всего в Беларуси действует 70 магазинов Duty Free. Помимо двух упомянутых компаний, крупными игроками являются «Беламаркет дьюти фри» украинского бизнесмена с белорусскими корнями Артура Гранца и «Беламаркет Хелена Валери» Елены Скрипель, которая возглавляет Белорусскую ассоциацию гимнастики.


популярное за неделю

Мнение

День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская