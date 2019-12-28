Стало известно, где на въезде в Беларусь появятся новые магазины Duty Free 2 28.12.2019, 13:16

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Их разместят в четырех пунктах пропуска.

Магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска «Котловка» (на границе с Литвой), «Новая Рудня» и «Мокраны» (с Украиной), «Козловичи» (с Польшей), сообщает tut.by.

Они будут расположены до зоны таможенного контроля. Кассовое оборудование в этих магазинах будет обеспечивать блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами.

«Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя будет приобрести свыше 3-х литров алкоголя и 200 штук сигарет», — пояснили в Государственном таможенном комитете.

В Беларуси уже работают магазины Duty Free при въезде. Первый магазин открылся в июне 2018 года в пункте пропуска «Берестовица». Затем появился магазин в Национальном аэропорту.

На этой неделе Лукашенко подписал указ № 476, согласно которому в одном автодорожном пункте пропуска на въезде в Беларусь может быть только один магазин Duty Free.

По информации tut.by, планируется, что магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.

Всего в Беларуси действует 70 магазинов Duty Free. Помимо двух упомянутых компаний, крупными игроками являются «Беламаркет дьюти фри» украинского бизнесмена с белорусскими корнями Артура Гранца и «Беламаркет Хелена Валери» Елены Скрипель, которая возглавляет Белорусскую ассоциацию гимнастики.