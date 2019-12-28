«Лубянский стрелок»: маленький винтик большой игры спецслужб? 28.12.2019, 13:22

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ФОТО: МАКСИМ ГРИГОРЬЕВ / ТАСС

Продолжение будет зрелищным.

В череде путинских «многоходовок», которые чаще всего являются незаконченными в силу отсутствия стратегической проработки модели их выполнения, и, соответственно, не приносящими значимых результатов, отдельно можно выделить попытку, начиная приблизительно с 2012 года, не мешать усилению влияния и возможностей (подконтрольных именно Путину) ГРУ Генштаба РФ, что должно было стать противовесом практически безраздельной власти ФСБ в России, пишет «Информационное сопротивление».

Правда, вышло как всегда, Путин хотел «разделять и властвовать», а получился новый монстр, что, в полном соответствии с законами природы, привело к началу выяснения отношений между двумя спецслужбами, ведь вожаком стаи может быть только кто-то один.

В ходе усилившихся в последнее время между ними «военных действий» мы наблюдаем уже довольно много жертв, как в прямом, так и переносном смысле этого слова, счет только загадочных смертей идет на десятки, и возглавляют этот список два бывших руководителя ГРУ Генштаба, которые умерли при крайне загадочных обстоятельствах.

Вполне обоснованы подозрения о «сливах» ФСБшниками некоторых операций военной разведки за рубежом, что привело к некой комичности в их работе: Солсбери, Берлин, Белград, наконец «Альпийская база», совпадений слишком много, чтобы они были случайностью.

Что еще более важно, в их ходе счет расшифрованных грушников идет уже на сотни, для любой разведки это крайне серьезный удар.

Можно вспомнить и войну за влияние на оккупированный Россией Донбасс — это вообще отдельная история с реальными потерями с обеих сторон.

Понятно, что такая ситуация приводит к образованию ненависти между работниками спецслужб и «причастными» к их деятельности, тем более в РФ, одним из основополагающих принципом которой, остается: «кто не с нами – тот против нас».

На этом фоне, дело «лубянского стрелка», которое российская пропаганда уже избегает называть терактом, кажется, имеет прямое отношение к «войне спецслужб», ведь все больше фактов уже не говорят, а кричат: «не все так просто», более того, начала просачиваться информация о том, что данное происшествие — это некий своеобразный «привет» от ГРУ ко дню празднования «лубянскими» своего профессионального праздника. Напомним, что год назад Лубянка так напоздравляла ГРУ на их 100-летний юбилей, что грушники до сих пор отхаркивают.

Например, именно это утверждает агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник, «близкий к ФСБ», а издание «Коммерсант» в своих предположениях продвинулось еще дальше, сообщив читателям о том, что российские спецслужбы якобы «обладали информацией» о запланированной атаке, не указывая, правда, какие именно.

В качестве стартовой точки попробуем разобраться, к какой силовой «конторе» принадлежал уже подтвержденный стрелок, 39-летний Евгений Манюров. Здесь все достаточно просто: при обыске в его квартире был найден оранжево-черный флаг и значки Национально-освободительного движения, а сам он, судя по интервью его отца, ненавидел «КГБшников».

Существует еще довольно много мелких признаков, ну суть уже понятна: Манюров имел отношение или, другими словами, находился пусть и на одной из низших «ступеней посвящения», если применять аналогию масонов, в клане ГРУшников.

Фактически, он находился в положении хорошо нам знакомых «боевых титушек», роль которых в России исполняют радикальные прокремлевские организации НОД («Народно-освободительное движение»), SERB (аббревиатура английского термина «South East Radical Block» – «Юго-восточный радикальный блок») и отряды мужчин, одетых в казачью униформу.

Заметьте, эти объединения именно к ГРУ, координирующему их деятельность, и относятся, а степень промывания мозгов в них – зашкаливающая, действительно какой вменяемый человек может серьезно относиться к их лозунгам и принимать участие в их акциях?

На этом фоне совершенно не удивляет, что, по словам его отца, Манюров, когда практиковался в стрельбе, ходил на занятия в длинном черном плаще с капюшоном и в нем же стрелял, что даже привело к желанию «ответственных товарищей» проверить у него справку о вменяемости.

В то же время, только в НОДе, вдумайтесь(!!!), таких персонажей 186 тысяч человек – это целая армия как минимум психически неуравновешенных граждан, и выбрать из них военной разведке подходящего для каких-то своих целей не представляет никакого труда. Членами этих организаций уже были проведены акции устрашения в отношении российской оппозиции, включающие избиения, угрозы, доносы, хакерские атаки, согласитесь, до стрельбы из автомата один шаг, причем небольшой.

Причем, судя по всему, подобные истории только набирают обороты: ведь министерство обороны РФ, то есть ГРУ, с помощью «другой своей руки» — организаций «Офицеры России» и «Боевое братство», отправляло добровольцев на Донбасс, а они, как бумеранг, потихоньку в саму Россию возвращаются, только уже с боевым опытом.

Возможно, что именно из-за этого российская пропаганда в освещении дела лубянского стрелка ведет себя не совсем адекватно: количество версий произошедшего, и ведь давно такого не было, сопоставимо с ситуацией, когда РФ делала безуспешные попытки «отмазаться» от участия в катастрофе МН-17. Ну, ей Богу, это дело того не стоит, мало ли где и кто в современной России из автомата пострелял, что приводит к вопросу – зачем все это нужно, а сама ситуация сильно напоминает классическую для спецслужб «подставу», где Манюров – пешка, которой пожертвовали ради «большой игры».

Действительно, существует несколько версий произошедшего: во-первых, Манюров — свихнувший псих-одиночка, жизнь которого до 39 прожитых лет так и не сложилась. Жил с мамой, не имел семьи, детей, друзей и даже стабильной работы, взамен получил высокое давление, болезнь почек и явно выраженное нервное расстройство. Но это – не повод к стрельбе на Лубянке, в такой ситуации сейчас чуть ли не половина россиян находится, у кого работы-семьи нет, а вместо этого болезни и кредиты, кто-то должен был его к этому подтолкнуть.

Ответ, как всегда, лежит на поверхности: «останкинская братва» со своей «Россия-осажденная крепость», и «грушный» НОД, ведь оставаться участником этого движения и, одновременно, быть нормальным человеком просто невозможно.

Во-вторых: версия о том, что Манюрова на ФСБ натравили «грушники», что с учетом его «ненависти к КГБшникам» выглядит крайне простым заданием. Какова причина?

Она лежит на поверхности: только за последнее время ФСБ слила в открытый доступ две крайне чувствительные операции ГРУ за рубежом, убийство Хагонишвили в Берлине и базу в французских Альпах, причем связанную с делами в Солсбери, убийством болгарского бизнесмена Гебрева и попыткой госпереворота в Черногории. Такое не прощают, сами провалы – мелочь, такое бывает, а вот дискредитация грушников перед Путиным это серьезно.

В таком случае, стрельба на Лубянке в день чекиста это своеобразный привет-предупреждение, «заканчивайте со сливами».

И, наконец, в-третьих: рейтинги Путина бьют все рекорды со знаком минус, а его пресс-конференция, уже мало кому интересна даже в России, «Крымнаш», знаете ли, перестал возбуждать. На таком фоне лубянский стрелок это — отвлекающий информационный повод, а что он погиб, так это для российских спецслужб вообще не проблема, в их понимании «великие цели» требуют жертв.

В пользу этой версии также говорит «шараханье» российской пропаганды: акцент от украинского до восточного и заявления о том, что Манюров хотел расстрелять кабинет Бортникова, помните «украинцы хотели сбить самолет Путина» в деле МН-17.

Чем больше бред, тем большее внимание он отвлекает от другого события, в данном случае в речи Путина, близкого к образцам «средней брежневской эпохи».

Как бы там ни было, любая из наиболее реальных версий показывает: Манюров скорее всего стал пешкой, причем уже «битой» в «конвейере войны» ФСБ-ГРУ, которая закончится только в том случае, если Лубянка посадит во главе военных разведчиков своего человека, с соответствующей после этого «зачисткой кадров», а до этого пока далеко.

Дело лубянского стрелка, судя по всему, будет иметь еще и второе дно, что уже в ближайшее время проявится в «закручивании гаек», например, борьбе в России с интернетом, мессенджерами, митингами… Да мало ли чего извращенная чекистская фантазия придумать сможет.

А повод – вот он, борьба с разгулом терроризма в стране, под это и не такое «списывают». А вот что касается Манюрова, то тут «классика»: маленький винтик большой машины, которая, не задумываясь его сломала и выбросила, тем более, что замена всегда есть, помните, ведь только в НОДе 186 тысяч человек.

Во всей этой истории нам остается наблюдать, в ожидании, как собственная «машина смерти», созданная Путиным из силовиков, доберется или до него самого или, после его смерти, до России, ведь если главного уже не будет, то необходимость выяснения кто сильнее возникнет сама собой.

Именно в ожидании этого и происходят все «сливы», убийства, теракты и прочие провокации с задачей: максимально ослабить конкурента перед «последним боем».

Так что не расходитесь, подождите совсем немного – будет зрелищно.