закрыть
28 декабря 2019, суббота, 15:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Алесь Круткин: Этот год был предреволюционным

2
  • 28.12.2019, 13:33
  • 1,522
Алесь Круткин: Этот год был предреволюционным

«Рейтинг» диктатуры пробил очередное дно.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», известный видеоблогер Алесь Круткин подвел в комментарии пресс-службе кампании итоги уходящего года и обозначил перспективы на следующий, 2020 год:

- 2019 год был предреволюционным. Главный результат этого года - это 10 процентов явки на псевдовыборах в псевдопарламент. И 5 процентов рейтинга у колхозной диктатуры.

Очень важным можно назвать и 10 тысяч беларусов под национальными флагами на перезахоронении Калиновского в Вильнюсе, 3 миллиона просмотров фильма НЕХТА про преступления Лукашенко и показания Гаравского немецкому радио об убийствах диктатором лидеров белорусской оппозиции. Все это показывает на то, что рейтинг лукашистов приближается ко дну, вся страна знает, что Лукашенко - убийца, и белорусское гражданское общество готово мобилизоваться в краткие сроки. Это показали и встречи свободных людей 15 и 16 ноября.

Также нужно отметить активность блогеров. В стране появилось около 10 ярких политических видеоблогеров как в столице, так и в регионах.

От 2020 жду одного - выхода на протесты сотней тысяч беларусов и революции. Власть каннибалов должна уйти и стать прошлым. В страну нужно вернуть выборы, парламент, разделение власти на три независимых ветви, местное самоуправление, свободу СМИ и отсутствие цензуры, рыночную экономику и возрождение мелкого и среднего бизнеса, независимость профсоюзов и студенческого движа.

Белорусам желаю в Новом году в первую очередь освобождения страны от лукашистской оккупации. А остальное все приложится.


популярное за неделю

Мнение

День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович, «Белрынок»
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип
Диктатура и диктаторы — не вечны
Диктатура и диктаторы — не вечны Ирина Красовская