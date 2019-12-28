Алесь Круткин: Этот год был предреволюционным 2 28.12.2019, 13:33

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«Рейтинг» диктатуры пробил очередное дно.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», известный видеоблогер Алесь Круткин подвел в комментарии пресс-службе кампании итоги уходящего года и обозначил перспективы на следующий, 2020 год:

- 2019 год был предреволюционным. Главный результат этого года - это 10 процентов явки на псевдовыборах в псевдопарламент. И 5 процентов рейтинга у колхозной диктатуры.

Очень важным можно назвать и 10 тысяч беларусов под национальными флагами на перезахоронении Калиновского в Вильнюсе, 3 миллиона просмотров фильма НЕХТА про преступления Лукашенко и показания Гаравского немецкому радио об убийствах диктатором лидеров белорусской оппозиции. Все это показывает на то, что рейтинг лукашистов приближается ко дну, вся страна знает, что Лукашенко - убийца, и белорусское гражданское общество готово мобилизоваться в краткие сроки. Это показали и встречи свободных людей 15 и 16 ноября.

Также нужно отметить активность блогеров. В стране появилось около 10 ярких политических видеоблогеров как в столице, так и в регионах.

От 2020 жду одного - выхода на протесты сотней тысяч беларусов и революции. Власть каннибалов должна уйти и стать прошлым. В страну нужно вернуть выборы, парламент, разделение власти на три независимых ветви, местное самоуправление, свободу СМИ и отсутствие цензуры, рыночную экономику и возрождение мелкого и среднего бизнеса, независимость профсоюзов и студенческого движа.

Белорусам желаю в Новом году в первую очередь освобождения страны от лукашистской оккупации. А остальное все приложится.