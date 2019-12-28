Зеленский подписал Избирательный кодекс с открытыми списками 2 28.12.2019, 13:36

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Подписанный президентом Украины закон вернули в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой с учетом его предложение. На официальном сайте парламента сообщается, что в пятницу, 27 декабря, законопроект №0978 вернули в Верховную Раду с подписью главы государства, сообщает zn.ua.

В своих предложениях президент сделал замечания относительно определения системы проведения выборов народных депутатов, городских голов городов с числом избирателей 90 000 и более, а также безосновательности потери гражданином статуса субъекта избирательного процесса в связи с отменой его регистрации в качестве кандидата.

Из текста кодекса убрали норму о возможности снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.

Также закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

19 декабря Верховная Рада утвердила соответствующие изменения Избирательного кодекса Украины. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада еще предыдущего созыва утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему выборов в парламент по открытым спискам. Тогда за законопроект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, аналогичную избирательную систему рекомендовали применять также на выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тысяч.

Позже президент Владимир Зеленский отказался подписывать закон и вернул его в парламент для повторного рассмотрения с правками.