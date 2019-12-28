«Газ так не взрывается»: что известно о взрыве в Магнитогорске год спустя 4 28.12.2019, 13:49

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ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Жители дома рассказали журналистам новые факты.

31 декабря исполняется ровно год со дня взрыва жилого дома в Магнитогорске, в результате которого погибли 39 человек. Согласно версии следствия, причиной стал взрыв бытового газа, однако детали расследования власти до сих пор не раскрывают.

В Следственном комитете России (СКР) за год, прошедший после взрыва, практически не предоставили никакой новой информации о ходе расследования. В частности, до сих пор неизвестно, есть ли обвиняемые, пишет ВВС.

"В связи с тем, что расследование по уголовному делу продолжается, предоставление интересующих вас сведений противоречит интересам предварительного расследования", - говорится в ответе СКР на запрос "Комсомольской правды" о деталях расследования (опубликован 23 декабря).

Несколько собеседников издания Znak.com утверждают, что не ощущали никакого запаха газа ни до трагедии, ни сразу после нее.

"Мы же все не дураки, общались со специалистами, взрывотехниками, газовиками. Вам любой скажет, что газ так не взрывается, - рассказала изданию жительница дома Ольга. - Мы в этом доме жили с основания. В этом доме уже был взрыв на этапе стройки, так такого обрушения не было. Дом очень крепкий. И взрыв должен был быть колоссальной силы".

Версия о теракте

На следующий день после взрыва дома на Карла Маркса на той же улице взорвалась маршрутка, в которой были найдены три тела. Согласно официальной версии, в машине также взорвался газовый баллон, однако несколько местных СМИ в январе сообщали со ссылкой на источники, что взрыв в доме мог быть терактом, а в маршрутке могли находиться террористы.

Доводы в пользу версии о теракте укрепились после того, как запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в доме и в микроавтобусе в Магнитогорске.

Фото: VALERY SHERDYUKOV/TASS

СКР в ответ заявил, что "следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено".

Жильцы дома не захотели ставить памятник, часовню или стелу на месте трагедии

В пятницу, 27 декабря, проект Baza опубликовал документальный фильм о взрыве в Магнитогорске, в котором утверждается, что дом взорвался в результате теракта. Согласно этой версии, к взрыву были причастны трое мужчин, чьи тела были найдены в маршрутке.

Взрыв неслучайно произошел в квартире на втором этаже дома, которая находилась как раз над аркой, террористы якобы рассчитывали, что в результате стены панельного здания "сложатся" как карточный домик, утверждает Baza.

Авторы фильма также утверждают, что трое мужчин в маршрутке погибли от огнестрельных ранений, полученных в результате спецоперации ФСБ, а к их родственникам позже приходили следователи.

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Взрывное устройство, по версии Baza, могло быть изготовлено на одной из съемных квартир на соседней улице, которую после взрыва активно обследовали силовики.

Незадолго до публикации фильма пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске слухами и призвал не доверять им.

"Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения", - сказал Песков.

Фото: ILYA MOSKOVETS/TASS

Все задачи выполнены?

В январе Владимир Путин дал поручение региональным властям признать дом на Карла Маркса аварийным и снести, а всех его жильцов расселить. Однако впоследствии часть жителей выступила против сноса дома, и с апреля им разрешили вернуться в свои квартиры.

В среду губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил жителям региона, что все пострадавшие после взрыва получили денежные выплаты, а все желающие переехали в другие дома.

"Задача стояла обеспечить жильем всех жителей [демонтированных] 7-го и 8-го подъездов. В итоге 102 квартиры были предоставлены. У жителей остальных подъездов была возможность выбора, и 159 семей переехали. Также были выплачены все средства пострадавшим", - объявил он.

"Все задачи, которые по этому поводу были поставлены, все выполнены", - резюмировал чиновник.

Городская администрация Челябинска в начале декабря также отрапортовала о завершении переселения жителей пострадавшего дома. В ведомстве уточнили, что жильцы седьмого и восьмого подъездов после взрыва получают новые квартиры, а у остальных жителей есть право на выбор: приобрести новые квартиры или остаться в доме.

Ни продать, ни обменять

В конце апреля пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области сообщила, что более 340 жителей дома на улице Карла Маркса выразили желание переехать в другие квартиры и подали соответствующие заявления. Однако добиться этого оказалось весьма непросто.

В мае "Новая газета" писала, что сразу несколько жильцов дома не смогли выселиться оттуда из-за невыплаченных ипотечных кредитов за свои квартиры: банки отказывались отменять недоплаченные кредиты или переносить их на другие объекты на более-менее выгодных условиях.

Еще один жилец дома Сергей Гущенский рассказывал изданию, что собирался переезжать еще до взрыва, однако после трагедии продать квартиру в доме уже не смог. За почти полгода после трагедии никто не пришел смотреть его жилплощадь, а риелторы предлагали выкупить ее за почти вдвое меньшую сумму, чем Сергей заплатил за нее в 2015 году.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников в ответ утверждал, что установленная властями компенсация - 31 725 рублей за квадратный метр - позволяет приобрести равноценную жилплощадь в центре города. Он также говорил, что власти ведут работу с банками и рассматривают все поступающие от жильцов жалобы.

Еще один скандал вспыхнул вокруг жительницы дома Татьяны Писаревой, которая утверждала, что городская администрация пыталась незаконно выселить ее из квартиры.

Городские власти в свою очередь мотивировали это тем, что она не являлась собственницей жилья, имела долги по коммунальным платежам и практически не проживала в доме, так как владела другой жилплощадью. По данным городской администрации, в 2010 году Писарева получила жилье лишь во временное пользование, так как пострадала от действий "черных риелторов".

Писарева помогала другим жильцам дома в написании официальных обращений и жалоб в администрацию президента, а также участвовала в летней голодовке, инициаторы которой требовали от властей признать аварийным шестой подъезд, соседний с эпицентром взрыва.

В итоге 24 декабря Писарева сообщила журналистам, что она получила ключи от новой квартиры, которую, по ее словам, приобрели некие меценаты, имена которых она называть не стала.

Сейчас дом, построенный в начале 1970-х годов, разделен на два отдельно стоящих здания, на фасадах которых местные художники нарисовали белые облака и птиц. Власти предлагали жителям поставить на месте трагедии памятник, часовню или стелу, однако жильцы эти предложения не поддержали. В итоге на месте обрушившихся двух подъездов был разбит сквер.