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Мезенцев: Беларусь и Россия могут договориться об «интеграции» в начале 2020 года

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  • 28.12.2019, 13:51
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Мезенцев: Беларусь и Россия могут договориться об «интеграции» в начале 2020 года
Дмитрий Мезенцев

Посол РФ в Минске прокомментировал ситуацию с «дорожными картами».

У Беларуси и России есть все шансы выйти на подписание договора об углублении интеграции в начале 2020 года. Об этом заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев, пишут «Известия».

По словам дипломата, специально спешить с выходом на подписание Программы действий не правильно.

«У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственное соревнование – успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее – не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон», – отметил Дмитрий Мезенцев.

При этом он подчеркнул, «что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года».

Дмитрий Мезенцев добавил, что дорожные карты должны рассматриваться и реализовываться в комплексе, а не по отдельности.


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