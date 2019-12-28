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Битва Давида и Голиафа

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  • Елена Зеркаль
  • 28.12.2019, 13:59
  • 1,219
Битва Давида и Голиафа

В этом смысле 2020 год будет показательным.

История борьбы Украины за восстановление нарушенных Россией норм международного права и прав человека очень напоминает библейскую историю о битве Давида и Голиафа.

Как и в этой истории, преимущество в силе — очевидно на стороне РФ, которая уверена в своем величии и правоте, а также в возможности бесконечно навязывать миру искусственную реальность через искажение действительности и манипуляции. В какой-то момент она сама поверила в эту реальность и потеряла способность критически оценивать свои действия и их последствия.

РФ позиционирует себя как "супертяжеловеса-великана", но, как и Голиаф, имеет связанные с этим существенные системные недостатки. Современные исследователи утверждают, что Голиаф страдал типичной для всех великанов аномалией гипофиза — акромегалией. Это заболевание проявляется патологическим диспропорциональным ростом, нарушением обмена веществ и сопровождается расстройством зрения и координации движений.

Так же и в РФ — источник огромной силы является источником огромной слабости. Раздутый государственный аппарат и специальные службы продуцируют множество данных и исследований, направленных на поддержку "генеральной линии", но не имеющих ничего общего с реальностью. Это касается как искажения исторических фактов, так и, например, подачи в Международный суд ООН (МС ООН) доказательств о тяжелом вооружении, которое созданные Россией на территории Украины незаконные вооруженные формирования "находили в шахтах".

Украина никогда не имела должной уверенности в своих возможностях и способностях. Мы не позиционировали себя как сильного и достойного борца за свои права, наоборот, часто "сливали" интересы государства в пользу интересов отдельных личностей. Но благодаря революционным событиям в Украине появились ростки достоинства и национальной идентичности, которые, в частности, заметны и в отстаивании украинских интересов в международных судебных юрисдикциях.

Как и в случае Давида, наш арсенал весьма ограничен. Но, равно как и Давидова праща, он доказал свою эффективность и возможность победить на разных судебных площадках.

В 2019 г. Украина одержала две очень важные и значительные победы, которые поразили РФ, но еще не обескровили ее окончательно.

В мае Международный морской трибунал в Гамбурге вынес решение 19 голосами против одного, которым удовлетворил требование Украины и обязал РФ немедленно освободить украинские военные корабли и 24 члена экипажа, задержанных 25 ноября 2018 г. в Черном море. При этом Трибунал отклонил замечание РФ о военной деятельности, на которую не распространяется его юрисдикция, присоединился к позиции Украины о нарушении иммунитета военных кораблей и членов их экипажей.

Для РФ это был ощутимый удар, особенно принимая во внимание распределение голосов во время принятия решения, ведь против проголосовал лишь российский судья Колодкин. И несмотря на то, что РФ удалось навязать Украине свой способ возвращения моряков и кораблей, она все-таки сообщила Трибуналу о возврате, хотя нарушение прав Украины продолжается до сих пор. Равно как и незаконное уголовное преследование наших моряков. О способе возвращения военных кораблей и их состоянии вообще трудно говорить как о выполнении решения Трибунала. Это, скорее, жест полного пренебрежения к Украине и ее президенту.

Это дело важно не только для Украины, чей государственный суверенитет был в очередной раз нарушен, но и для всех государств, поскольку нарушение иммунитета военных является прецедентом и может привести к разрушению международного морского правопорядка, установленного Конвенцией ООН по морскому праву и обычным правом. Именно поэтому Украина должна доказать противоправность действий РФ в Черном море 25 ноября 2018 г. и незаконность уголовного преследования наших моряков, а также требовать и получить компенсацию за эти действия от РФ.

Согласно первому приказу Арбитражного трибунала от 22 ноября 2019 г. в деле о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей Украина должна на протяжении шести месяцев — до 22 мая 2020 г. — подать свой Меморандум с описанием нарушений, изложением правовой аргументации и доказательной базой. При этом у нас есть право и возможность подать его раньше, что также повлияет на продолжительность процесса и скорость его завершения, поскольку дальнейшие процессуальные сроки для РФ будут отсчитывать именно от даты подачи Украиной меморандума.

Таким образом, уже в начале 2020 г. перед МИД Украины появится вызов — подготовить меморандум. Вызов не потому, что нужно собрать и обобщить доказательную базу, поскольку предварительную работу в этом направлении уже проделали, а потому, что ДБР расследует уголовное дело, связанное с законностью прохождения кораблями ВМС Украины Керченского пролива 25 ноября 2018 г. Судя по сообщениям в СМИ, ДБР исследует, не нарушали ли моряки законодательство во время этого прохождения; какова была основная цель прохождения, в частности и через Керченский пролив. Похожие вопросы будет ставить и Россия перед Трибуналом, повторяя риторику прошлогоднего брифинга ФСБ, материалов их же "уголовного преследования", позиций, представленных уже в Трибунале.

Уверена, что ДБР должна преследовать только одну цель — установить справедливость и работать в интересах Украины и ее граждан. Поэтому надеюсь, что опасения наших военных моряков насчет предубежденности следствия не найдут подтверждения, а позиция Украины о нарушении РФ иммунитета наших военных кораблей и членов экипажа будет достойно доказана в меморандуме. Поскольку лишь ювелирная работа юридической команды по подготовке меморандума и конструктивное сотрудничество с другими органами власти, а не вставление палок в колеса дадут возможность добиться положительного результата.

Опыт такой работы уже принес свои первые плоды. В ноябре 2019 г. МС ООН отклонил все возражения России и ее известных адвокатов в отношении юрисдикции суда рассматривать дело по иску Украины о применении Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. И теперь МС ООН перейдет к непосредственному рассмотрению дела по сути.

Эта победа осталась как-то незамеченной для широкой массы. Более того, в некоторых "экспертных" кругах до сих пор она не считается таковой. Такое публичное непринятие победы играет прежде всего в пользу России.

Теперь у РФ есть время, чтобы до 9 декабря 2020 г. представить свой контрмеморандум. Среди прочего, Россия должна объяснить, как именно ее 53-я бригада доставила "Бук" на территорию Украины, как потом расследовалась эта доставка, и то же самое — со "Смерчами" и "Градами", с помощью которых были содеяны жуткие террористические акты в Мариуполе, Краматорске, Волновахе и от которых пострадали и стали жертвами сотни мирных граждан Украины. Конечно, россияне снова могут попытаться предоставить "доказательства" об оружии в шахтах и захваченных шахтерами танках, но все эти сфабрикованные "доказательства" мы уже хорошо умеем разбивать правдой.

Другой болезненный вопрос для России — отношение к гражданам в Крыму. На всех площадках Россия показывает фейковую статистику, подставных представителей национальных меньшинств, стараясь доказать, что в Крыму все прекрасно, права человека полностью соблюдаются. А тут нужно будет отвечать на безоговорочные доказательства Украины, объяснять, почему запрет Меджлиса не является, по их мнению, расовой дискриминацией, почему может считаться законным искоренение образования на украинском и крымскотатарском языках, по каким соображениям постоянные обыски и задержания крымских татар являются якобы нормальной практикой и не нарушают нормы международного права.

Это неудобные вопросы, на которые, очевидно, Россия не захочет давать ответ, ведь во время их рассмотрения не прикроешься юридической казуистикой. Поэтому у России мало вариантов дальнейших действий. Первый — выйти из процесса и не подавать свой контрмеморандум. Но тогда рассмотрение дела по сути продолжится уже без нее, и Украина сама будет представлять свою позицию.

Второй — заставить Украину отозвать свой иск, отказаться от рассмотрения дела в МС ООН. Для России этот вариант наилучший, он позволит ей выйти сухой из воды. А Украина утратит исторический шанс признать Россию нарушителем международного права и получить должную компенсацию за такие нарушения. Этого также не воспримут ЕС, США, Канада и др. Мы настаиваем на необходимости продолжать и усиливать санкционное давление, поэтому не имеем морального права самостоятельно отказываться от борьбы за свои права. Не говоря уж о своей ответственности перед украинскими гражданами, которые стали жертвами спонсируемого россиянами терроризма в Донбассе, и теми, кто остался во временно оккупированном Крыму или вынуждены были его покинуть.

Похожий риск есть и в деле о правах прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе по Конвенции ООН по морскому праву, где Украина требует прекратить в этих акваториях узурпацию ее суверенных морских прав, а именно — на регулирование добычи полезных ископаемых, рыболовства, навигации и т.п.

Дело очень сложное. Арбитрам надо ответить на ряд принципиальных вопросов международного морского и обычного права. На чашах весов слишком много как для Украины, так и для России. Решение о юрисдикции даже не в полной мере в пользу Украины существенно нарушит позиции РФ. Так следует ли России ждать, особенно принимая во внимание последние безоговорочные выигрыши Украины? Или, может, она сейчас, пока Арбитражный трибунал принимает решение о наличии юрисдикции, попробует договориться и заставить Украину также под любым предлогом отозвать это дело, тем самым лишив нас каких-либо прав в дальнейшем на защиту своих интересов на море? Надеюсь, что это лишь риторические вопросы, и ни у кого не возникнет желания отозвать этот иск, учитывая "мирные процессы" или чтобы не тратить бюджетные средства.

Да, все эти дела длятся годами, стоят денег и невероятных усилий юридических команд. Но мира невозможно достичь без установления ответственности и должной компенсации за нарушенные права, искалеченные и потерянные жизни.

В библейской истории Давид победил Голифа не потому, что был сильнее, а потому, что смог воспользоваться главным недостатком великана, который все считали его преимуществом. Украина имеет все шансы победить на международных судебных площадках при условии, если продолжит борьбу и не допустит сливания дел под предлогом очень сомнительных аргументов и непонимания исторической ценности решений в этих делах.

В этом смысле 2020 г. будет весьма показательным.

Елена Зеркаль, «Зеркало недели»


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