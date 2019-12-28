Сергей Сапего: Буду ждать вызова в национальную хоккейную сборную 28.12.2019, 14:11

Белорусский защитник «Ньюфаундленд Гроулерс» рассказал о перспективах возвращения на родину.

Белорусский защитник "Ньюфаундленд Гроулерс" Сергей Сапего рассказал, почему решил уехать за океан, а также признался, что ждет вызова в национальную сборную Беларуси, сообщает pressball.by.

- Многим молодым игрокам советуют не уезжать в зарубежные клубы, мол, там от тебя хотят только результат, а на развитие плевать. Как на самом деле?

- Ну, результат от всех требуют. Не знаю как у кого, но в тех клубах, за которые играл я, мы постоянно дорабатывали с тренерами после тренировки, смотрели видео. Так что не знаю, кто там что говорит и почему.

- Если бы у тебя спросили совета, ехать за океан или остаться в Беларуси, что бы сказал?

- Конечно, сказал бы ехать. Меня тоже отговаривали, мол, оставайся, но я считаю, что нужно попробовать. В Беларусь всегда успеешь вернуться.

- Разговаривал ли с тобой кто-нибудь по поводу национальной сборной?

- Пока что нет, но буду ждать. Может, кто-то свяжется, — сказал Сапего в интервью hockey.by.