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НАСА показало Рождественскую елку в космосе

  • 28.12.2019, 14:15
НАСА показало Рождественскую елку в космосе

Изображение сделал телескоп «Спитцер».

Космический телескоп «Спитцер» получил изображение скопления Рождественская елка, находящегося в созвездии Единорога, пишет tut.by. Фото опубликовано на сайте НАСА.

Скопление Рождественская елка — молодое открытое скопление. Оно входит в более масштабную часть NGC 2264 вместе с Туманностью Конус и туманностью Лисий Мех (Fox Fur Nebula). Находится в созвездии Единорога и состоит в ассоциации Единорог ОВ1 — это молодые и свободные звезды в рукаве Ориона.

Фото: NASA/JPL-Caltech/P.S. Teixeira (Center for Astrophysics)

Скопление получило свое наименование из-за треугольной формы, созданной молодыми звездами, скрытых толстым слоем пыли. Можно различить недавно «родившиеся» звездочки — это розовые и красные точки, в основном расположенные рядом с центром.

Кроме того, «Спитцер» также запечатлел темную плотную туманность Конус — ее «верхушка» видна в нижнем левом углу изображения.


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