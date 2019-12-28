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Представители гражданского общества Украины поддержали независимость Беларуси

  • 28.12.2019, 14:20
Представители гражданского общества Украины поддержали независимость Беларуси
Фото: «Наша Ніва»

Действия РФ по «интеграции» — это гибридная экспансия в регионе.

Представители гражданского общества Украины расценивают действия России по интеграции в отношении Беларуси как экспансию российской гибридной агрессии в регионе. Об этом говорится в заявлении руководящего комитета Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, сообщают naviny.by.

Содержание проектов интеграционных документов и другие условия потенциальной интеграции не известны общественности, что может указывать на реальную угрозу будущей оккупации Беларуси, говорится в документе.

«Как представители гражданского общества Украины, хотим выразить поддержку и солидарность гражданскому обществу Беларуси и всему белорусскому народу в их усилиях противостоять агрессору и сохранить суверенитет Беларуси», — подчеркивается в заявлении.

Украинская национальная платформа ФГО ВП расценивает такие действия России, «как экспансию ее гибридной агрессии в регионе и попытки подорвать суверенитет стран Восточного партнерства и сохранить их в сфере своего влияния».

«Уже шестой год Украина испытывает военную агрессию и другие — гибридные — методы давления со стороны Российской Федерации, что является определенной платой за нашу независимость и европейский выбор. Вместе с Молдовой и Грузией, которые являются нашими близкими странами-партнерами в рамках Восточного партнерства, которые тоже пострадали от российской агрессии, Украина как никто понимает ваши тревоги и надежды сохранить Беларусь суверенной, территориально целостной, экономически стойкой», — отмечают авторы документа.

«Мы разделяем позицию представителей белорусского гражданского общества и международного сообщества о непризнании союзного договора 1999 года между РФ и Беларусью, с учетом нарушения этим договором конституций РФ и Беларуси, а также учитывая оккупацию Россией украинского Крыма».

«Мы поддерживаем призыв белорусской общественности срочно опубликовать все «интеграционные» документы или их проекты, тайно принятые Владимиром Путиным и Александром Лукашенко и их администрациями, с целью проведения международных правовых экспертиз. В случае, если независимые экспертизы выявят, что пункты соглашений и протоколов между Кремлем и официальным Минском нарушают международное право, суверенитет и Конституцию Беларуси, мы будем настаивать на нелегитимности «союзной интеграции», нарушающей независимость Беларуси. Мы обратимся к властям Украины, иностранных государств, международным органам и организациям, чтоб они признали юридически никчемными «союзные документы» между РФ и Беларусью», — говорится в документе.

Руководящий комитет Украинской национальной платформы Форума гражданского общества отмечает, что этим заявлением также хочет привлечь внимание европейских институций и международных и правозащитных организаций к фактам преследования и арестов активистов, которые происходят в Беларуси, и других, связанных с этими репрессиями, нарушений прав человека.


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