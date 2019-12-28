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На одном из крупнейших нефтегазовых месторождений России вспыхнул пожар

  • 28.12.2019, 14:30
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На одном из крупнейших нефтегазовых месторождений России вспыхнул пожар
Иллюстрационное фото

Есть погибшие.

Два человека погибли и один ранен в результате пожара в лифте на российском северном нефтегазовом месторождении компании Новатэк, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников МЧС.

По сообщению агентства «Интерфакс», пожар вспыхнул на Восточно-Таркосалинском месторождении, самом крупном нефтегазовом месторождении Новатэка в Ямало-Ненецком регионе.

МЧС сообщило, что пожар был ликвидирован.


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