На одном из крупнейших нефтегазовых месторождений России вспыхнул пожар
- 28.12.2019, 14:30
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Есть погибшие.
Два человека погибли и один ранен в результате пожара в лифте на российском северном нефтегазовом месторождении компании Новатэк, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников МЧС.
По сообщению агентства «Интерфакс», пожар вспыхнул на Восточно-Таркосалинском месторождении, самом крупном нефтегазовом месторождении Новатэка в Ямало-Ненецком регионе.
МЧС сообщило, что пожар был ликвидирован.