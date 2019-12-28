От «Дикой охоты» до признаний Гаравского: как Лукашенко загнал себя в угол 28.12.2019, 14:40

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Украинское издание напомнило, как разоблачали преступления диктатора.

Отставной офицер МВД Беларуси Юрий Гаравский, который попросил политического убежища в Евросоюзе, в интервью Deutsche Welle сознался в убийствах оппонентов Александра Лукашенко. По его словам, сотрудники спецподразделения СОБР похитили и убили бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, экс-главу Центральной избирательной комиссии Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Гаравский рассказал, что всех троих застрелили из пистолета ПБ с глушителем. Тело Захаренко сожгли в крематории Северного кладбища в Минске, а затем закопали там же. Гончара и Красовского, а также внедорожник бизнесмена закопали в лесу вблизи военной базы в районе Бегомля Витебской области, пишет zn.ua.

Бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко пропал без вести 7 мая 1999 года. 16 сентября того же года исчезли бывший глава ЦИК Виктор Гончар и его друг, бизнесмен Анатолий Красовский, который финансировал оппозицию.

Александр Лукашенко назначил Захаренко главой МВД в 1994 году, но менее чем через два года уволил, разжаловав генерал-майора до полковника. Захаренко присоединился к оппозиции, его избрали одним из руководителей "Объединенной гражданской партии".

Гончар, будучи главой ЦИК, отказался признавать итоги инициированного Лукашенко референдума о продлении срока президентских полномочий, оспаривал их в Конституционном суде, а также инициировал процедуру импичмента.

По факту исчезновения Захаренко, Красовского и Гончара были открыты уголовные дела по статье "умышленное убийство", но в 2003 году их закрыли.

Журналист Павел Шеремет работал над фильмом "Дикая охота" об исчезновениях людей в Беларуси. Он посвящен коллеге Шеремета Дмитрию Завадскому, а также Захаренко, Гончару и Красовскому. В Беларуси фильм запретили.