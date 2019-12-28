Der Standard: «Северный поток-2» строят бывшие агенты Штази 28.12.2019, 14:49

Кто стоит за спорными инвестициями?

Rzeczpospolita со ссылкой на австрийскую газету Der Standard пишет, что президент Nord Stream 2 Матиас Варниг работал в Министерстве государственной безопасности Германской Демократической Республики (Штази) под кодовым именем «Артур» с 1974 года. Он передавал информацию властям Восточного Берлина о корпорациях, действующих в Западной Германии.

Согласно информации, опубликованной на сайте Nord Stream 2, Варниг в 1981–1990 годах «занимал различные должности в правительстве ГДР, в частности в министерстве внешней торговли и в Кабинете министров. Der Standard утверждает, что в 1990 году Варниг начал работать в Дрезденском банке (Dresdner Bank) и открыл филиал банка в Санкт-Петербурге в 1991 году. В то время Владимир Путин, который был тогда официальным лицом и отвечал за внешние связи северной столицы России.

- Два бывших агента стали друзьями, - пишет австрийская газета. Сообщения о том, что Матиас Варниг работал на Штази, уже появлялись раньше. В 2005 году об этом писали британский Telegraph и американский Wall Street Journal.