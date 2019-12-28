Правозащитник: Даже на Марсе государство поддержало бы борьбу граждан за независимость 1 28.12.2019, 14:59

Белорусским активистам приходится сталкиваться с необычным парадоксом.

Посетить РОВД города Лиды пришлось Илье Шаблинскому. Пригласили парня накануне выходных, на которые намечались очередные акции протестов за независимость страны. Милиционеры хотели, чтобы сегодня же состоялся суд против Ильи за участие в несанкционированном митинге. Но судья определила другой срок, сообщает «Белсат».

Лида. Праздничная елка в центре города. Под нею не только празднования, но и протесты против интеграции с Россией.

22 декабря молодой человек Илья Шаблинский со знакомыми стоял здесь с плакатом «Беларусь это не Россия». Сегодня пошел на беседу в милицию.

«Обещали по-максимуму дать 30 базовых величин штрафа и на 15 суток ареста забрать. Еще пытались найти организатора и угрожали, что тот получит 2-3 года, и спрашивали, кто со мной был, так как на снимке только я», — рассказал Илья Шаблинский

Имен не назвал, получил копию протокола за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Шаблинский был единственным совершеннолетним участником акции. До других пока не добрались.

Правозащитник из Гродно Виктор Сазонов прокомментировал ситуацию: «В небольших городах милиция, скорее всего, реагирует на голоса гражданского общества. Это очень странная ситуация, когда государство через свои институты наказывает тех, кто за него борется. На свете нет ни одного поляка, русского, китайца, эфиопа или марсианина, которого его государство наказало бы за то, что он борется за его независимость».