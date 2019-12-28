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Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

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  • 28.12.2019, 15:16
Завтра в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

Это двадцать восьмое изменение цен на бензин и дизель в этом году.

С 29 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 29 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 64 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 74 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 96 копеек, ДТ — 1 рубль 74 копейки.

Это двадцать восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 22 декабря: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».


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