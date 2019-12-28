Подготовка к обмену: украинские суды освобождают людей из-под стражи 2 28.12.2019, 15:38

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Обмен пленными может состояться 29 декабря.

В ряде городов Украины суды в последние дни освободили из-под стражи более 10 человек, которые, как утверждается, включены в списки на обмен с поддерживаемыми Россией сепаратистами Донбасса. Об этом сообщает Украинская служба "Радио Свобода".

Об обмене в формате "всех на всех" договорились 9 декабря на встрече в "нормандском формате" в Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии.

По последним сообщениям, обмен может состояться 29 декабря. Официально дата пока не подтверждена.

27 декабря в городе Днепр (бывший Днепропетровск) из-под стражи освободили осужденных по обвинению в госизмене Дарью Мастрикашеву и Александра Каратая. Четырех человек, обвиняемых в нападении на отдел милиции 9 мая 2014 года, освободили из-под стражи в Мариуполе. В Запорожской области освободили Николая Бутрименко, подозреваемого в причастности к гибели украинских военных в Донбассе. В Харькове освободили Максима Мисяка, которого обвиняют в трех убийствах.

Также в Харькове в субботу суд признал виновными обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в

Харькове в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, приговорил их к пожизненному заключению, но тут же изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их.

Ожидается, что 28 декабря суд в Киеве изменит меру пресечения трем бывшим бойцам "Беркута". В Одессе, как сообщают местные СМИ, из-под стражи освобождены 11 человек, обвиняемых в причастности к беспорядкам и диверсиям.

Пока неясно, как юридически будет оформлен обмен – будут ли эти люди помилованы, снимут ли с них обвинения или они останутся в статусе подозреваемых, то есть фактически им будет запрещен въезд на Украину.

Сепаратисты, в свою очередь, должны передать Украине людей, которых они удерживают. Это взятые в плен украинские военные, активисты, а также граждане, которых сепаратисты подозревают в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами. Точные списки не опубликованы. Предполагается, что в них может быть имя Станислава Асеева, журналиста проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии", которого удерживают уже более двух лет.

Предполагается, что Украина передаст сепаратистам 87 человек, а представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" Украине – 55. Цифры, однако, еще могут измениться.