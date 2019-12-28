Почему в Беларуси не распахивают и не засевают поля? 13 28.12.2019, 15:50

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Иногда и до безумия доходит.

Пишет в «Свободных новостях» активист из Хотимска Валерий Коронкевич.

Написал я эту заметку после беседы с жителями деревни Ольшов. Рядом с ней расположен участок плодородной земли площадью 410 гектаров. На протяжении многих лет его не пашут и не засевают сельско-хозяйственными культурами.

Летом мне лично довелось наблюдать, как огромный энергонасыщеный комплекс производил здесь косьбу. За два часа ему удалось заполнить тракторную тележку сорняками. Больше на этом поле он не появлялся. И таких земельных участков в районе немало.

По соседству с нашим районом на российской территории такие же поля давно заросли кустарником, который пригоден для лесозаготовок. Боюсь, что и нас ожидает такая участь…

Почему не распахивают и не засевают поле? Причин много. Одна из них — нехватка механизаторских кадров. Молодежь не садится за руль трактора. Почему? Поговорил я с механизаторами одного из СПК, получил интересную информацию. Норма вспашки на трактор здесь 23 гектара за смену. Оплата идет в зависимости от вспаханных площадей — от 80 копеек до одного рубля за гектар. То есть при выполнении нормы в 23 гектара механизатор получает 23 рубля за рабочую смену.

Механизаторы нехотя садятся на трактор за такие деньги. В одном из хозяйств прошлой осенью механизаторы вообще отказались проводить вспашку. Предприимчивый руководитель поехал в соседний Костюковичский район и пригласил знакомого тракториста вспахать по договору за 2 рубля гектар.

И что бы вы думали? В течение месяца этот механизатор один вспахал все ранее непаханые угодья. Тогда местные механизаторы, отказавшиеся пахать по рублю, пришли к руководителю хозяйства и сказали, что тоже готовы пахать за эту цену.

Иногда наше бессмысленное упорство руководителей-экономистов и прочего большого шлейфа специалистов создает препоны, и хозяйства теряют больше.

Второй фактор — пережег горючего. За этим очень тщательно следят руководители хозяйств. По норме на гектар вспашки расходуется 14 литров топлива, но на многих участках расходуется больше, около 16 литров. Ни для кого не секрет, что каждый механизатор отольет себе литр-другой горючего. Это такая неискоренимая традиция. Ну, а если допустил пережег топлива — высчитают из зарплаты.

Вот так и получается, что в зиму входим с третью непаханых площадей. Иногда и до безумия доходит— руководители заставляют пахать мерзлую почву, чем наносят еще больший ущерб хозяйствам, приводя в негодность технику и оборудование.