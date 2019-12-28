Видеофакт: Шикарная шайба Протаса в WHL 1 28.12.2019, 16:30

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Белорусский хоккеист продолжает феерить за океаном.

Белорусский хоккеист Алексей Протас очень ярко вернулся в WHL после не самого впечатляющего молодежного ЧМ (Беларусь не вышла в элиту, а Алексей стал только четвертым бомбардиром). Ночью витебчанин сыграл первый матч за «Принс Альберт» после перерыва и забросил топовую шайбу. Алексей перехватил шайбу на синей линии, прошел двух защитников и эффектно переиграл вратаря, сообщает «Трибуна».

It was a slow start offensively both sides, now it's a goal festival. Aliaksei Protas picks off a clearing attempt, then finishes off his own rebound, 2-1 the Raiders lead, 8:49 into the second period. https://t.co/Tmw5wPs4OC pic.twitter.com/KE4kbvCr7K — Jeff D'Andrea (@Jeff_paNOW) December 28, 2019

А чуть раньше Протас сделал ассист на Спенсера Мо. Кстати, во взятии ворот поучаствовал и партнер Алексея по сборной Илья Усов.

Увы, стараний белорусов не хватило для успеха «Принс Альберт». «Саскатун Блэйдс» победили 3:2.