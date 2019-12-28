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Видеофакт: Шикарная шайба Протаса в WHL

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  • 28.12.2019, 16:30
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Видеофакт: Шикарная шайба Протаса в WHL

Белорусский хоккеист продолжает феерить за океаном.

Белорусский хоккеист Алексей Протас очень ярко вернулся в WHL после не самого впечатляющего молодежного ЧМ (Беларусь не вышла в элиту, а Алексей стал только четвертым бомбардиром). Ночью витебчанин сыграл первый матч за «Принс Альберт» после перерыва и забросил топовую шайбу. Алексей перехватил шайбу на синей линии, прошел двух защитников и эффектно переиграл вратаря, сообщает «Трибуна».

А чуть раньше Протас сделал ассист на Спенсера Мо. Кстати, во взятии ворот поучаствовал и партнер Алексея по сборной Илья Усов.

Увы, стараний белорусов не хватило для успеха «Принс Альберт». «Саскатун Блэйдс» победили 3:2.


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