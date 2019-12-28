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Как люди выглядели 40 тысяч лет назад

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  • 28.12.2019, 16:37
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Как люди выглядели 40 тысяч лет назад

Недавно ученые попробовали восстановить облик древних людей, опираясь на данные генетики.

Наши древние родственники денисовцы исчезли десятки тысяч лет назад. Сохранились лишь фрагменты мелких костей, несколько зубов и гены, передавшиеся некоторым народам Восточной Азии. Однако ДНК денисовцев удалось реконструировать почти целиком, и недавно ученые попробовали восстановить их облик, опираясь на данные генетики и эпигенетики, сообщает «Популярная механика».

Скорее всего, денисовцы отличались вместительной грудной клеткой, широким тазом, низким лбом. Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым — как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.


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