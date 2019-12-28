Как люди выглядели 40 тысяч лет назад 8 28.12.2019, 16:37

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Недавно ученые попробовали восстановить облик древних людей, опираясь на данные генетики.

Наши древние родственники денисовцы исчезли десятки тысяч лет назад. Сохранились лишь фрагменты мелких костей, несколько зубов и гены, передавшиеся некоторым народам Восточной Азии. Однако ДНК денисовцев удалось реконструировать почти целиком, и недавно ученые попробовали восстановить их облик, опираясь на данные генетики и эпигенетики, сообщает «Популярная механика».

Скорее всего, денисовцы отличались вместительной грудной клеткой, широким тазом, низким лбом. Выдающиеся скуловые кости делали лицо округлым — как на рисунке научного иллюстратора Майян Харель, однако пронзительный взгляд денисовской девочки-подростка остается на совести художника.