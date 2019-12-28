Евгений Ройзман: Появилось паразитическое и очень подлое слово «стабильность» 4 28.12.2019, 16:50

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Евгений Ройзман

Фото: TASS

Российский оппозиционер подвел итоги последних 10 лет.

Перед Новым 2020 годом журналисты "Настоящего Времени" поговорили с известными политиками, музыкантами и активистами и попросили их подвести итоги последних 10 лет.

Политик Евгений Ройзман прошел путь от создателя "Города без наркотиков" – структуры с неоднозначной репутацией – до влиятельного на Урале оппозиционного политика. В начале десятилетия после включения Ройзмана в предвыборный список миллиардер Михаил Прохоров лишился контроля над партией "Правое дело".

В 2013 году Ройзман стал мэром Екатеринбурга, но де-факто делил власть в городе с сити-менеджером. После ухода Ройзмана в отставку должность сити-менеджера ликвидировали. Политик попытался выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах в Свердловской области, но не прошел муниципальный фильтр.

— Главное событие прошедших 10 лет?

— Если судить по российским СМИ, то главное событие последнего десятилетия в России – это выборы в Украине.

— Главное разочарование прошедших 10 лет?

— Одно из серьезных разочарований – это Олимпиада, которая могла стать настоящим праздником, о котором бы говорили потом десятилетиями. Ну просто откровенно обоср***сь на глазах у всего мира, стали врать, выкручиваться. В результате поставили под удар весь российский спорт. В результате оказались забанены, отстранены от всех крупнейших спортивных мероприятий. Ну и, конечно, потеря репутации в глазах всего мирового спортивного сообщества. Это очень сильный удар, это очень сильное разочарование.

Кроме этого разочарования были разочарования Государственной Думой, когда Дума чуть ли не единогласно принимает "закон подлецов". Это чудовищный совершенно закон, запретивший иностранное усыновление детей. И под удар попали именно дети-инвалиды, потому что инвалидов усыновляли только иностранцы, большей частью американцы. То есть просто взяли вот так, решили судьбы детей, лишили их всякого шанса. Конечно, это разочарование. То есть Госдума как институт перестала существовать.

— Главное не случившееся событие прошедших 10 лет?

— Очень важный момент, может быть, не все его поймут, не все оценят. Очень важный момент: мы уже практически навсегда отказались от безвиза с Европой. Это означает окончательную смену курса на какую-то общеевропейскую интеграцию. При том, что Россия – откровенно европейская страна, европейский менталитет у нас присутствует, мы – часть европейской культуры, часть Европы. Я надеюсь, что не худшая часть. И не случилось безвиза, что бы давало уже откровенную возможность взаимопроникновения культур и какой-то интеграции. Все, вместо этого мы стали отгораживаться. И прямое направление, такое скольжение в сторону Северной Кореи.

— Главный человек прошедших 10 лет?

— Конечно, можно назвать Навального. Вел себя достойно, сопротивлялся, проявил бойцовские качества, вокруг себя собрал очень много людей, создал структуру. Человек, который не собирается сдаваться. Да, наверное, можно назвать Навального. Существуют, конечно, отдельные номинации: спорт, культура, литература, искусство и так далее. Это отдельная история. В целом, конечно, Навальный.

— Главное слово или выражение последних 10 лет.

— Появилось много слов-паразитов, которые не отражают того, что происходит на самом деле, которые заменяют собой огромное количество спорной информации. Как то: "патриотизм" – слово накачивается-накачивается, и в сегодняшнем понимании патриотизм не имеет ничего общего с любовью к родине. Появилось совершенно паразитическое слово "скрепы", появилось паразитическое и очень подлое слово "стабильность" и многое-многое другое. Это даже неохота перечислять.