Зеленский: Обмен пленными может состояться 29 декабря 28.12.2019, 17:23

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Президент Украины заявил, что списки еще не верифицированы.

Освобождение незаконно удерживаемых украинцев может состояться в воскресенье, 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков, сообщил президенту Украины Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует «Новое время» со ссылкой на Офис президента Украины.

«Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — сказал глава государства.