Опрос: партию Меркель ждет смена лидера 28.12.2019, 17:38

Ангелa Меркель

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Нового лидера поддерживает 13% немцев.

Фридрих Мерц является лидером на соискание должности главы консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал dpa, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного YouGov.

Видеть во главе партии Меркель Фридриха Мерца предпочли бы 13% немцев. Ему уступают лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Содер (8%), а также действующий лидер партии Анегрет Крамп-Карренбауэр - за нее ведало голоса только 5,2% немцев.

Вместе с тем, большинство опрошенных (59%) заявили, что не будут голосовать за одного из потенциальных кандидатов ХДС в канцлера, или затруднились ответить.

Мерц лидирует и среди избирателей ХДС: его лидерство в партии одобряют 23% партийцев, 14% отдали голоса Сойдеру, и только 10% - за Крамп-Карренбауэр.

Напомним, год назад после решения Ангелы Меркель сложить полномочия председателя партии, Мерц принимал участие в выборах нового партийного председателя, однако проиграл Крамп-Карренбауэр.

Фридрих Мерц - бывший председатель парламенськтри Фрации ХДС, который ушел из большой политики еще в 2009 году из-за откровенной критике политики "большой коалиции" по противодействию финансовому кризису.

Он известен острой критикой политики Меркель в сфере социальной политики, выступая за снижение различных видов социалки, софинансирование образовательных услуг, начиная от детских садов и повышение пенсионного возраста. Немаловажным является также то, что вопреки курса Меркель на отказ от атомной энергетики в рамках "энергетического поворота" Мерц считает необходимым продолжение эксплуатации АЭС.

Год назад немецкие СМИ отмечали, что по решению Мерца баллотироваться на пост лидера ХДС стоит никто иной как "патриарх" немецкой политики, президент Бундестага и многолетний министр в правительствах Гельмута Коля и Ангелы Меркель Вольфганг Шойбле.